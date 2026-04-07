অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে চেক বাউন্স মামলা নিয়ে রাজপালকে সঞ্চালকের খোঁচা প্রসঙ্গে সরব সলমন! 'এটার মূল্য…', যা বললেন ভাইজান

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে চেক বাউন্স মামলা নিয়ে রাজপালকে সঞ্চালকের খোঁচা প্রসঙ্গে সরব সলমন! 'এটার মূল্য…', যা বললেন ভাইজান
অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে চেক বাউন্স মামলা নিয়ে রাজপালকে সঞ্চালকের খোঁচা প্রসঙ্গে সরব সলমন! তিনি বলেছেন, ‘রাজপাল ভাই আপনি এখানে গত ৩০ বছর ধরে কাজ করছেন এবং আমরা সবাই আপনার সঙ্গে একাধিকবার কাজ করেছি কারণ আমরা জানি আপনি আপনার কাজ জানেন এবং এটার মূল্য দিতে জানেন। আপনি কাজ পেতে থাকবেন।’
৯ কোটি টাকার দেনা ও চেক বাউন্স মামলায় তিহার জেলে বেশ কিছু দিন বন্দি হওয়ার পর থেকে অভিনেতা রাজপাল যাদব মুক্তি পান। এই ঘটনা নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে এক আইনি সমস্যায় রয়েছেন তিনি। অভিনেতা সম্প্রতি চেতক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডসে যোগ দিয়েছিলেন, যেখানে সঞ্চালক তাঁর ৯ কোটি টাকার চেক বাউন্স মামলা নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করেন। তবে, রাজপালের পরিস্থিতি সামলানোর ভঙ্গিই নেটিজেনদের মনজয় করে নিয়েছে। এবার, সলমন খান রাজপালের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।
মঙ্গলবার তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে সলমন বলেছেন, ‘রাজপাল ভাই আপনি এখানে গত ৩০ বছর ধরে কাজ করছেন এবং আমরা সবাই আপনার সঙ্গে একাধিকবার কাজ করেছি কারণ আমরা জানি আপনি আপনার কাজ জানেন এবং এটার মূল্য দিতে জানেন। আপনি কাজ পেতে থাকবেন। আর ডলারের রেটেই পাবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আর মনে রাখবেন যে কখনও কখনও কিছু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসে, যদি আপনাকে কিছু দিতে হয় তবে তা মনে রাখবেন এবং মন থেকে কাজ করবেন, ডলারের দাম বাড়ুক বা কমুক, তাতে কিছু যায় আসে না, দান করাটা ভারতেই আছে।’
প্রসঙ্গত, অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে রাজপাল মুদ্রার ওঠানামা নিয়ে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার কথা বলেন। এর জবাবে সঞ্চালক তাঁকে কটাক্ষ করে তাঁর নিজের ঋণের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘রাজপাল ভাই, ডলার আর রুপির যতই ওঠানামা হোক না কেন, আপনাকে বকেয়া টাকা ফেরত দিতেই হবে।’ রাজপাল হাসিমুখে মন্তব্যটি উড়িয়ে দেন, তা দেখে নেটিজেনরা প্রশংসায় ভরে দিয়েছে অভিনেতাকে।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৯ কোটি টাকার দেনা ও চেক বাউন্স মামলায় রাজপালকে তিহার জেলে পাঠানো হয়েছিল । তবে, ১৬ ফেব্রুয়ারি অভিনেতা অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান এবং এখন তিনি তাঁর কাজে ফিরেছেন। পরে, দিল্লি হাইকোর্টও স্পষ্ট করে দেয় যে আগের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বাতিল হয়ে গেলেও রাজপালকে পুনরায় হেফাজতে নেওয়া হবে না।
রাজপাল বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘ভূত বাংলা’ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন, এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে দেখা মিলবে অক্ষয় কুমার ও টাবুর। ছবিটি আগামী ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং এর পে-প্রিভিউ ১৬ এপ্রিল রাত ৯টা থেকে শুরু হবে।
