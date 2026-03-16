ঐশ্বর্যর সঙ্গে ব্রেকআপ,ব্রুকলিন ব্রিজে কান্নায় ভেঙে পড়েন সলমন! কী ঘটেছিল ওইদিন?

ঐশ্বর্যর সঙ্গে ব্রেকআপ,ব্রুকলিন ব্রিজে কান্নায় ভেঙে পড়েন সলমন! কী ঘটেছিল ওইদিন?
‘নিজের কষ্টগুলোকে সবসময় নিজের ভেতরেই চেপে রাখেন, কিন্তু সেদিন পাহাড়প্রমাণ সেই কষ্ট আর বাঁধ মানেনি', সলমনের কান্নার চোটে শট কাট করেননি ফারহা।
সলমন খান মানেই পর্দায় মারকুটে মেজাজ আর অদম্য শক্তি। কিন্তু সেই পেশিবহুল শরীরের ভেতরেও যে একটি ‘মোমের মতো নরম’ মন রয়েছে, তা ধরা পড়েছিল নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ব্রিজে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কোরিওগ্রাফার-পরিচালক ফারাহ খান জানান, ‘জান-এ-মন’ ছবির ‘শ দরদ’ (Sau Dard) গানের শুটিংয়ের সময় সলমন যা করেছিলেন, তা ছিল স্রেফ ‘ম্যাজিক’।
ব্রুকলিন ব্রিজে সলমনের কান্না:
ফারাহ জানান, গানটির দৃশ্যধারণের সময় সলমনের একটি কান্নার দৃশ্য ছিল। সাধারণত অভিনেতারা এমন দৃশ্যে গ্লিসারিন ব্যবহার করেন, কিন্তু সলমন সেদিন ছিলেন ব্যতিক্রম।
ফারাহ বলেন, ‘ওই দৃশ্যে সলমন যে কেঁদেছিল, সেটা কোনও অ্যাক্টিং ছিল না। ও সত্যিই মন থেকে কাঁদছিল। ওর ব্যক্তিগত জীবনে তখন কী চলছিল জানি না, কিন্তু আমি প্রথমবার দেখলাম ও নিজের সব জমে থাকা যন্ত্রণাকে বাইরে বের করে আনছে।’
সলমনের কান্না এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত এবং হৃদয়বিদারক ছিল যে ফারাহ শট কাট করতে চাননি। তিনি ক্যামেরা নিয়ে সলমনের চারপাশ ঘুরে ঘুরে শুটিং চালিয়ে যান, আর সলমন ওভাবেই দাঁড়িয়ে ডুকরে কাঁদতে থাকেন।
ফারাহর নিজেরও চোখে জল:
সলমনকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে স্থির থাকতে পারেননি বন্ধু ফারাহও। তিনি জানান, ‘ওর কান্না দেখে আমারও বুক ফেটে যাচ্ছিল, আমিও ওখানেই কেঁদে ফেলেছিলাম।’ ফারাহর মতে, সলমন নিজের কষ্টগুলোকে সবসময় নিজের ভেতরেই চেপে রাখেন, কিন্তু সেদিন পাহাড়প্রমাণ সেই কষ্ট আর বাঁধ মানেনি।
অক্ষয় কুমারের সেই মন্তব্য:
সলমনের এই প্রাকৃতিকভাবে কাঁদতে পারার ক্ষমতার প্রশংসা আগে অক্ষয় কুমারও করেছিলেন। অক্ষয় বলেছিলেন, ‘বলিউডে যদি এমন কোনো অভিনেতা থাকেন যিনি সত্যিই স্ক্রিনে কাঁদতে পারেন, তবে তিনি সলমন খান। ও যখন কাঁদে, দর্শক সেই ব্যাথাটা অনুভব করতে পারে।’
২০০৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল জানে মন। যা পরিচালনা করেছিলেন ফারহার স্বামী শিরিশ কুন্দর। ঐশ্বর্যর সঙ্গে ব্রেকআপের পর লম্বা সময় ব্যক্তিগত জীবনে হতাশার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন ভাইজান। রাই সুন্দরীর পর বহু নায়িকার সঙ্গে নাম জড়ালেও সলমন নিজে প্রকাশ্যে কারুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়াননি।