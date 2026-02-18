সেলিমের অসুস্থতার খবর পেয়েই সলমনের প্রাক্তন বান্ধবী সোমি আলি দিলেন বিশেষ বার্তা!

সেলিমের অসুস্থতার খবর পেয়েই সলমনের প্রাক্তন বান্ধবী সোমি আলি দিলেন বিশেষ বার্তা!
সেলিম খানকে মঙ্গলবার সকালে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পর তাঁকে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এর মধ্যেই সলমন খানের প্রাক্তন বান্ধবী সোমি আলি তাঁর জন্য একটি পোস্ট করে তাঁকে এক বিশেষ বার্তা দিয়েছেন।
সেলিম খানের শুভাকাক্ষী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পর তাঁকে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেলিম খান এখনও ভেন্টিলেটরে রয়েছেন। এর মধ্যেই সলমন খানের প্রাক্তন বান্ধবী সোমি আলি তাঁর জন্য একটি পোস্ট করে তাঁকে এক বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি সলমনের বাড়িতে থাকাকালীন সময়ের কথা ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, সেলিম খান সেই সময়ে তাঁকে মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর গল্প বলার প্রতিভার প্রশংসাও করেছেন।
সোমি আলি লিখেছেন, ‘সেলিম খান হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে আমার হৃদয় কেঁপে উঠে ছিল। বিশ্বের কাছে তিনি একজন কিংবদন্তি লেখক যিনি অমিতাভ বচ্চনের মতো একজন মানুষকে তৈরি করেছেন এবং শোলের মতো একটি মাস্টারপিস উপহার দিয়েছেন। আমার কাছে তিনি বাবার মতো। আমি যখন ওঁদের বাড়িতে থাকতাম, তখন তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের মতো আচরণ করতেন, আমরা ওঁর সঙ্গে খেতাম এবং বিশ্বাস সম্পর্কে গভীর আলোচনা করতাম, যেখানে সমস্ত ধর্মকে সম্মান করা হত এবং উদযাপন করা হত। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর মতবাদের চেয়ে মহান এবং গল্প বলা নাটকীয় এবং সত্য উভয়ই হওয়া উচিত। তার প্রতিভা সিনেমার ইতিহাস তৈরি করেছিল। তাঁর মানবতা মানুষকে স্পর্শ করেছিল। আমি ওঁর শক্তি এবং আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি। তিনি আমার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।’
সোমি আলি যখন ১৬ বছর বয়সে, তখন তিনি ‘ম্যায়নে প্যার কিয়া’ দেখেন। এরপর থেকেই তিনি সলমন খানের ভক্ত হয়ে ওঠে। সোমি সলমনকে বিয়ে করার স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকা থেকে ভারতে আসেন। সোমি বলিউডে কাজ খুঁজতে থাকেন। সলমনের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং দু'জনের মধ্যে প্রেম হয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সোমি সলমন খানের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। এই সময়, সোমি সলমন খানের বাড়িতে থাকতেন। তবে যখন সোমি অনুভব করেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে, তখন তিনি ভারত ছেড়ে চলে যান।
সোমির বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার ভাইরাল হয়েছিল সেই সময়। সেখানে তিনি সলমনের বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন। তবে, সাক্ষাৎকার জুড়ে সোমি তাঁর পরিবারের প্রশংসা করে আসছেন। একটি সাক্ষাৎকারে সোমি বলেছিলেন যে তিনি সলমনের বাবা-মায়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।