    প্রাণনাশের হুমকির মধ্যেই সলমনকে ঘিরে শতাধিক লোক, নিরাপত্তা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

    মঙ্গলবার, সালমান খান মুম্বাইয়ের থানের দাদাজি কন্ডেভ স্টেডিয়ামে প্রেসিডেন্ট কাপ ২০২৬ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

    Apr 1, 2026, 11:57:11 IST
    By Swati Das Banerjee
    সুপারস্টার সলমন খান তার ব্যস্ত সময়সূচী থেকে বিরতি নিয়ে মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু শুধু তার উপস্থিতিই নয়, সেখানে ঘটে গেল এমন একটি ঘটনা, যা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। অনুষ্ঠানস্থলের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে একটি ক্লিপ বিশেষভাবে উদ্বেগজনক কারণে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

    প্রাণনাশের হুমকির মধ্যেই সলমনকে ঘিরে শতাধিক লোক, নিরাপত্তা নিয়ে উঠল প্রশ্ন
    প্রাণনাশের হুমকির মধ্যেই সলমনকে ঘিরে শতাধিক লোক, নিরাপত্তা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

    ভিডিয়োতে অভিনেতাকে ভক্তদের একটি উত্তেজিত ভিড় দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছেন। এই উন্মাদনা সলমনের নিরাপত্তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সলমন খান ভক্তদের ভিড়ে জড়িয়ে পড়েন মঙ্গলবার, সলমন থানের দাদাজি কন্ডেভ স্টেডিয়ামে প্রেসিডেন্ট কাপ ২০২৬ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে সলমন তার লুকে সাধারণ ছিলেন, একটি বাদামী শার্টের সাথে কালো প্যান্ট পরেছিলেন।

    ভিডিয়োতে, সলমনকে একটি নিরাপত্তা কনভয় নিয়ে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার দল তারকাকে এক ঝলক দেখার জন্য জড়ো হওয়া বিশাল ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। মঞ্চ থেকে নামার সময় দেখা যায়, সলমনকে ভক্তদের সমুদ্রে ঘিরে থাকতে দেখা যায়, অনেকেই তার কাছাকাছি যাওয়ার এবং তার সাথে ছবি তোলার চেষ্টা করছেন। সলমন যখন বের হওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন দলের সদস্যদের দেখা যাচ্ছে মানুষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে।

    তবে বিশৃঙ্খল দৃশ্যের মধ্যেও, সলমন শান্ত এবং হাসিখুশি ছিলেন, বের হওয়ার জন্য জায়গা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। কিছু ভিডিয়োতে অভিনেতাকে পুলিশ গাড়ির কনভয়ে করে ভেন্যু ত্যাগ করতেও দেখা যায়, কিন্তু তখনও নিরাপত্তা দলের ভিড়কে দূরে রাখতে হিমশিম খেতে দেখা যায়। অনেক ভক্ত তাদের ফোন বের করে সলমনকে বের হওয়ার সময় ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন, কয়েকজন তার গাড়ির জানালার কাছে গিয়ে আরও ভালো শট নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়েছিলেন।

    ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, অনেকে সেখানে উপস্থিত ব্যবস্থার প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন এবং সলমনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একাধিক মৃত্যুর হুমকি পাওয়ার পর থেকেই সলমনের নিরাপত্তা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘#SalmanKhan ভক্তদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ভিড় হয়ে গেছেন কিন্তু একটি জিনিস অনুপস্থিত তা হল নিরাপত্তা। সমস্ত হুমকির পরে, এটি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে’।

    অন্য একজন লিখেছেন, ‘তার জন্য নিরাপত্তা যথেষ্ট নয় কেন? একজন লেখেন, ভিড়টা অবিশ্বাস্য। শুধু তিনিই নন, ভক্ত এবং পাপারাজ্জিরাও আহত হতে পারেন এবং এটি মারাত্মক আঘাতের কারণও হতে পারে। এটা ভীতিকর। অন্য একজন লেখেন, ’অনেক আগে একটি জিম খোলার সময় এটাই হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি খারাপ ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনার কারণে থানের কোনও অনুষ্ঠানে যাবেন না।'

    সলমনের পরবর্তী প্রজেক্ট

    সলমন তার আসন্ন চলচ্চিত্র, মাতৃভূমি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। সুপারস্টার সলমন খান ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজিত এবং অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই ছবিতে টাইগার দ্য টাইগার অভিনেতা একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নির্মাতারা বলছেন যে এই ছবিটি ভারত ও চীনের মধ্যেকার গালওয়ান উপত্যকার সংঘাত দেখানোর সময় সাহস এবং আত্মত্যাগকে চিত্রিত করার লক্ষ্য রাখে। ছবিটি ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা স্থগিত করা হয়েছিল। নতুন তারিখ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

