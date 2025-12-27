সঙ্গীতা থেকে ঐশ্বর্য, ‘সিনিয়র সিটিজেন’ সলমনের প্রেমিকার তালিকায় রয়েছেন কারা?

সঙ্গীতা থেকে ঐশ্বর্য, ‘সিনিয়র সিটিজেন’ সলমনের প্রেমিকার তালিকায় রয়েছেন কারা?
দেখতে দেখতে ৬০ বছরে পদার্পণ করতে চলেছেন সকলের প্রিয় ভাইজান সলমন খান। কাগজে-কলমে সিনিয়র সিটিজেন হলেও তিনি মনের দিক থেকে আজও চির তরুণ। বিয়ে থেকে দশ হাত দূরে রাখেন নিজেকে, যদিও অভিনেতার প্রেমিকার তালিকা কিন্তু বেশ লম্বা।
দেখতে দেখতে ৬০ বছরে পদার্পণ করতে চলেছেন সকলের প্রিয় ভাইজান সলমন খান। কাগজে-কলমে সিনিয়র সিটিজেন হলেও তিনি মনের দিক থেকে আজও চির তরুণ। বিয়ে থেকে দশ হাত দূরে রাখেন নিজেকে, যদিও অভিনেতার প্রেমিকার তালিকা কিন্তু বেশ লম্বা। আজ এই প্রতিবেদনে এক নজরে দেখে নিন ভাইজানের ভালোবাসার মানুষের তালিকার মধ্যে রয়েছেন কারা।
শাহিন জাফরি: ভাইজানের কলেজ জীবনের প্রথম গার্লফ্রেন্ড ছিলেন এই শাহিন জাফরি। যদিও কিছু সময় পর সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়।
সঙ্গীতা বিজলানি: সঙ্গীতার সঙ্গে সলমন খানের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় এই সম্পর্ক যদিও পরবর্তীকালে সম্পর্ক ভেঙে যায়। যদিও আজও সঙ্গীতা সলমন খানের ভীষণ ভালো বন্ধু।
সোমি আলি: সঙ্গীতার সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদের পর পাকিস্তানি নায়িকা সোমি আলির সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল ভাইজানের। প্রেমের টানে প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন নায়িকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সম্পর্কও শেষ পর্যন্ত টেকেনি।
ঐশ্বর্য রাই বচ্চন: বিশ্ব সুন্দরী ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের সঙ্গে অভিনেতার সম্পর্কের কথা জানে না এমন ব্যক্তি হয়তো নেই। সব থেকে চর্চিত এবং বিতর্কিত সম্পর্ক এটি। বহু বছর আগে এই সম্পর্ক ভেঙে গেলেও আজও সলমন এবং ঐশ্বর্য একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না।
ক্যাটরিনা কাইফ: সলমনকে ক্যাটরিনা ভালো বন্ধু বলে মনে করলেও অভিনেত্রীকে প্রথম দিন থেকেই মন দিয়ে দিয়েছিলেন ভাইজান। অনেকে এও মনে করেন, সলমনকে শুধুমাত্র একটা সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ক্যাটরিনা, এখন ক্যাটরিনা একজন সফল অভিনেত্রী এবং মা।
ইউলিয়া ভান্তুর: খুব সম্প্রতি ভাইজানের সঙ্গে ইউলিয়াকে দেখা যায় তাঁর ফার্ম হাউসে। অনেকেই ভাবছিলেন এবার হয়তো বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন ভাইজান কিন্তু কিছুদিন আগেই কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে এসে সলমন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তিনি মোটেই বিয়ে করতে সচ্ছন্দ নন।
ভাইজানের প্রেমিকার তালিকায় রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি নাম। জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ থেকে শুরু করে শিল্পা শেট্টি, জারিন খান থেকে শুরু করে স্নেহা উল্লাল, অভিনেতার সঙ্গে চর্চিতা প্রেমিকার তালিকায় রয়েছে একাধিক অভিনেত্রীর নাম।
News/Entertainment/সঙ্গীতা থেকে ঐশ্বর্য, ‘সিনিয়র সিটিজেন’ সলমনের প্রেমিকার তালিকায় রয়েছেন কারা?