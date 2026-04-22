সলমন-নয়নতারা জুটির প্রথম হিন্দি ছবির মহরতে চমক ভাইজানের! জানেন ছবির নাম কী?
তেলেগু পরিচালক ভামশি পাইদিপাল্লির পরবর্তী ছবির শ্যুটিং সম্প্রতি শুরু হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করছেন বলিউড তারকা সলমন এবং কলিউড তারকা নয়নতারা । বুধবার দিল রাজুর শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ক্রিয়েশনসের পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, ছবির শ্যুটিং শুরুর আগে অভিনেতারা একটি পুজোর আয়োজন করেছিলেন।
রাজু সলমন ও নয়নতারার পরবর্তী ছবির মহরতের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন । টিমের পক্ষ থেকে ছবিটির সম্ভাব্য নাম রাখা হয়েছে #SVC63। ভিডিওটিতে রাজু, ভামশি এবং টিমের বাকি সদস্যদের মুম্বইয়ের সেটে পৌঁছতে দেখা যায়। নয়নতারা একটি কালো জাম্পস্যুট পরে আসেন, আর সলমন পরেছেন একটি কালো টি-শার্ট ও জিন্স। টিমের সবাইকে অভিবাদন জানানোর পর, তিনি সেটটি ঘুরে দেখেন এবং শ্যুটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হন। মহরৎতে শট দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভিডিয়োটি শেষ হয়।
শনিবার মুম্বইতে সালমান ও নয়নতারা আনুষ্ঠানিক ভাবে ছবিটির শ্যুটিং শুরু করেছেন। ইউনিটের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই অ্যাকশনধর্মী বিনোদনমূলক ছবিটির বাজেট অনেক। বর্তমানে একটি বিশেষ ভাবে নির্মিত সেটে শ্যুটিং চলছে, যেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ছাড়াও অ্যাকশন সিকোয়েন্সের শ্যুটিংও করা হবে। ছবিটি ২০২৭ সালে মুক্তি পেতে পারে বলে শোনা গিয়েছে।
ভামশি ২০১০ সালে জুনিয়র এনটিআর অভিনীত 'বৃন্দাবনম' ছবির মাধ্যমে তেলেগু চলচ্চিত্রে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি রাম চরণের 'ইয়েভাদু' এবং নাগার্জুনা ও কার্থির 'উপিরি'-র মতো ছবি পরিচালনা করেন। তাঁর ঝুলিতে ২০১৯ সালের মহেশ বাবু অভিনীত 'মহর্ষি' ছবিটি রয়েছে যার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ২০২৩ সালে, তিনি বিজয় অভিনীত ' ভারিসু' ছবির মাধ্যমে তামিল চলচ্চিত্রে পা রাখেন । সলমন ও নয়নতারা অভিনীত এই ছবিটির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখলেন।
অন্যদিকে, ২০২৩ সালের 'টাইগার ৩' ছবির পর, সলমন ২০২৪ সালে 'সিংঘম এগেইন' এবং 'বেবি জন'-এ ক্যামিও করেন। ২০২৫ সালে তিনি এ আর মুরুগাদোস পরিচালিত ‘ ’সিকান্দার' ছবিতে অভিনয় করেন ।
নয়নতারা সর্বশেষ ২০২৫ সালে তামিল নেটফ্লিক্স চলচ্চিত্র ‘টেস্ট’ এবং এই বছর তেলুগু চলচ্চিত্র ‘মানা শঙ্কর বরা প্রসাদ গারু’-তে অভিনয় করেছেন। তার হাতে বেশ কয়েকটি ছবি রয়েছে, যার মধ্যে কন্নড় ভাষায় ‘টক্সিক’ , বালাকৃষ্ণের সঙ্গে একটি নাম ঠিক না হওয়া তেলুগু চলচ্চিত্র, তামিল ভাষায় ‘মুকুথি আম্মান ২’, ‘মান্নাঙ্গাট্টি সিন্স ১৯৬০’, ‘হাই’, এবং ‘রাক্কাইয়ে’, এবং মালয়ালম ভাষায় ‘প্যাট্রিয়ট’ ও ‘ডিয়ার স্টুডেন্টস’ উল্লেখযোগ্য। সলমনের সঙ্গে এই বলিউড ছবিতে কাজের আগেও শাহরুখ খানের ২০২৩ সালের হিট ছবি ‘জওয়ান’-এ কাজ করেছিলেন।
News/Entertainment/সলমন-নয়নতারা জুটির প্রথম হিন্দি ছবির মহরতে চমক ভাইজানের! জানেন ছবির নাম কী?