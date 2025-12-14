Edit Profile
    বিগত ২৫ বছর ধরে বাইরে ডিনার করতে যান না সলমন খান! ঠিক কী কারণ? জানালেন নিজেই

    বৃহস্পতিবার রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের একটি সেশনে অংশ নেন সলমন খান, যেখানে তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবন, কেরিয়ার নিয়েও নানা কথা বললেন। 

    Published on: Dec 14, 2025 11:29 AM IST
    By Tulika Samadder
    সম্প্রতি নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটি অবাক করা তথ্য ভাগ করে নিয়েছেন সলমন খান। অভিনেতা প্রকাশ করেছেন যে, বিগত ২৫ বছর ধরে ডিনারের জন্য বাইরে যাননি তিনি। দাবাং খানের দাবি, তাঁর জীবন মূলত তাঁর কাজ এবং ভ্রমণের প্রতিশ্রুতিগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। সলমনের কথায়, ‘বস ঘর সে শ্যুটিং, বিমানবন্দর, ইয়া হোটেল।’

    রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সলমন খান। (Instagram)
    সলমন খান বৃহস্পতিবার রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশ নিয়েছিলেন, এবং সেখানে তিনি তাঁর জীবন এবং কেরিয়ার সম্পর্কে নানা কথা ভাগ করে নিয়েছেন।

    সেশনের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। কথোপকথনের সময়, সলমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের হারানোর কথাও বলেন। অভিনেতা জানান, ‘আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি আমার পরিবার এবং বন্ধুদের আশেপাশে ছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যদিও এখন কেটে পড়েছে, মাত্র ৪-৫জনই আছে, যারা বহু সময় ধরে আমার সঙ্গে।’

    সলমন আরও বলেন, ‘২৫-২৬ বছর হয়ে গিয়েছে আমি ডিনারে যাইনি। শ্যুটিং থেকে ঘর, ঘর থেকে বিমানবন্দর, বিমানবন্দর থেকে হোটেল, আর হোটেল থেকে এখানে। এই সব। এই আমার জীবন।’

    কখনো কী অনুশোচনা হয়? সলমন জবাবে বলেন, ‘আমি এত আপত্তি করি না। এটা হতে পারত তুমি ঘুরে বেড়াও, কিন্তু এই খ্যাতি-ভালোবাসা আসবে না। তবে তা আমি চাই না। এত সম্মান দেয়, ভালোবাসা দেয়, ওর জন্য এত কষ্ট করি আমরা। এতেই আমার আত্মতুষ্টি হয়। সেটাই উপভোগ করি। ভাবি, ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে।’

    এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রেড সি ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করলেন সলমন খান। যেখানে তিনি হলিউড আইকন জনি ডেপের সঙ্গেও দেখা করেন। ধবার চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন গ্লোব গালা ডিনারে অংশ নেন অভিনেতা। বুধবার চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন গ্লোব গালা ডিনারে অংশ নেন সালমান। নৈশভোজের বেশ কয়েকটি ছবি চলচ্চিত্র উৎসবের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা হয়েছে। ছবিতে সলমনকে ইদ্রিস এলবা, এডগার রামিরেজ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে।

    কাজের সূত্রে, সলমনকে শেষবার বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল সিকান্দার ছবিতে, যা প্রত্যাশিত সাড়া পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। বক্স অফিসে সেভাবে ছাপও ফেলতে পারেনি। আরিয়ান খানের পরিচালনায় তাঁর প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ব্যাডঅ্যাস অফ বলিউড’-এ কেমিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মাঝে বিগ বস ১৯-এর সঞ্চালনায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। এরপর সলমন খানকে ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’ সিনেমায় দেখা যাবে। এই ছবিটি ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় ভারত এবং চিনা সৈন্যদের মধ্যে হওয়া সংঘর্ষ তুলে ধরবে। একটি বিরল সীমান্ত সংঘর্ষ যা কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করেই মারাত্মক হয়ে ওঠে। বন্দুক বা বোমার পরিবর্তে সৈন্যরা লাঠি এবং পাথর দিয়ে হাতে হাতে লড়াই করেছিল। ছবিটির পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া।

