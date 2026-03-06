Edit Profile
    জিয়াগঞ্জে সলমনের প্রেমিকা! ‘এত উষ্ণ…’, ইউলিয়ার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন অরিজিৎ?

    ইকোস অফ আস নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা দিয়ে ইউলিয়া ভান্টুর অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। আর এই সিনেমায় একটি গান গেয়েছেন ইউলিয়া ও অরিজিৎ একসঙ্গে। 

    Published on: Mar 06, 2026 8:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    মুম্বইয়ের মতো গ্লাম্যারাস শহরের থেকেও, নিজের ভিটে জিয়াগঞ্জে থাকতে বেশি ভালোবাসেন অরিজিৎ সিং। আর অরিজিতের টানেই কিন্তু মুর্শিদাবাদের এই ছোট্ট শহরে ঘুরে গিয়েছেন এড শিরান থেকে আমির খান অবধি। রোমানিয়ান গায়িকা এবং টেলিভিশন উপস্থাপিকা, সলমন খানের চর্চিত প্রেমিকা ইউলিয়া ভান্টুরও এসেছিলেন জিয়াগঞ্জে। ইকোস অফ আস নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা দিয়ে ইউলিয়া অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। সঙ্গে এই সিনেমায় একটি গানও আছে ইউলিয়ার, যাতে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং-এর সঙ্গে।

    অরিজিতের জিয়াগঞ্জের বাড়িতে ইউলিয়া ভান্টুর।
    আর পাঁচজনের মতো ইউলিয়াও কিন্তু অরিজিৎ-ভক্ত। সম্প্রতি সলমনের চর্চিত প্রেমিকা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিংয়ের জন্ম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। বলিউড বাবলকে ইউলিয়া জানালেন যে, তিনি বেশ নার্ভাস ছিলেন অরিজিৎ-এর সঙ্গে দেখা করার আগে। তবে দেখা হওয়ার পর বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সব ভয় বা আশঙ্কাই ছিল ভিত্তিহীন।

    অরিজিৎ-এর প্রশংসা করে ইউলিয়া ভান্টুর বলেন যে, তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন গায়ক, যা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য করে তোলে। সঙ্গে জিয়াগঞ্জ ভ্রমণের কথা স্মরণ করে এটিকে ‘গ্রামের’ একটি মনোমুগ্ধকর, শান্তিপূর্ণ গন্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সঙ্গে স্থানীয় ছোট ছোট দোকানের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া, সেখানকার কারুশিল্প দেখার অভিজ্ঞতাও স্মরণ করে নিয়েছেন।

    ইউলিয়া আরও উল্লেখ করেন যে, অরিজিৎ সিং শহরটিকে তাঁর নিজস্ব জগতে রূপান্তরিত করেছেন, যেখানে সবাই সঙ্গীত, শিল্প এবং একে অপরকে সাহায্য করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। পরিশেষে, ইউলিয়া ভান্টুর গানটির জন্য অরিজিতের সঙ্গে যোগ দিতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং এই সুযোগটিকে সম্মান এবং সৌভাগ্য বলে অভিহিত করেছেন।

    প্রসঙ্গত, খবর রয়েছে যে ইউলিয়া ভান্টুর এবং সলমন খান কয়েক বছর ধরে ডেটিং করছেন বলে জানা গিয়েছে। রোমানিয়ায় জন্মগ্রহণকারী ইউলিয়া টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। তিনি হিমেশ রেশমিয়ার বিপরীতে এভরি নাইট অ্যান্ড ডে-তে তাঁর প্রথম গান গেয়েছিলেন। ইউলিয়া সলমনের সিনেমা রাধে, সুলতান এবং রেস ৩-সহ বেশ কয়েকটি সিনেমাতেও গানও গেয়েছেন। ইতিমধ্যে, সলমন ২০২০ সালের ভারত-চিন সংঘর্ষের দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ওয়ার ড্রামা ব্যাটল অফ গালওয়ান মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

