    Salman Khan Bracelet: নীল পাথরের রহস্য কী? বদলেছেন ৭ বার! ব্রেসলেটের গোপন কথা ফাঁস করলেন সলমন খান

    হাতের নীল পাথরের ব্রেসলেটটি ছাড়া দেখাই যায় না সলমন খানকে। জানেন কি, এর পিছনে ঠিক কী রহস্য রয়েছে। কেন এটি কখনো হাত থেকে খোলেন না ভাইজান?

    Published on: Feb 19, 2026 8:51 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড সুপারস্টার সলমন খান চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম অভিনেতা, যিনি তাঁর কেরিয়ারে অসংখ্য ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন। সলমন তাঁর অভিনয় দক্ষতা, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং ফিটনেস-সহ অন্যান্য বিষয় দিয়ে তাঁর ভক্তদের মুগ্ধ করে এসেছেন বরাবর। সলমনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তার ভক্তদের মধ্যে বহুল আলোচিত এবং ভক্তরা প্রায়শই এটি অনুকরণ করার চেষ্টা করেন। সলমনের কাছে যদিও এটি স্টাইলিংয়ের থেকেও অনেক বেশি গুড লাক বহন করে। আমরা কী নিয়ে কথা বলছি, তা সম্ভবত আপনি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন। আমরা সলমনের ব্রেসলেটের কথা বলছি, তাই আসুন জেনে নেওয়া যাক কে তাঁকে এটি দিয়েছে এবং কেন অভিনেতা এটিকে এত ভাগ্যবান বলে মনে করেন।

    সলমন খানের ফিরোজা ব্রেসলেট

    সলমনের হাতে সর্বদা তাঁর আইকনিক ফিরোজা ব্রেসলেট পরে থাকতে দেখা যায়। এখন, আপনি হয়তো ভাবছেন যে, এই ব্রেসলেটের পিছনের রহস্য কী এবং কেন সলমন খান এটি পরে থাকেন। উল্লেখ্য যে কিছুদিন আগে রেডিটে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে সলমন খান নিজেই এই ব্রেসলেট পরার পিছনের রহস্য প্রকাশ করেছিলেন।

    আমি ওঁর ব্রেসলেট নিয়ে খেলতাম

    এই ভাইরাল ভিডিয়োতে সলমন খান বলেছেন, ‘আমার বাবা সবসময় এই ধরণের ব্রেসলেট পরতেন, আর আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন এটি তার হাতে দেখতে বেশ লাগত। আমি... ঠিক যেমন বাচ্চারা জিনিসপত্র নিয়ে খেলে, আমিও তাঁর ব্রেসলেট নিয়ে খেলতাম। তারপর, যখন আমি কাজ শুরু করি, তখন তিনি আমাকে তাঁর মতো একটি ব্রেসলেট উপহারে দিয়েছিলেন।’

    এটি একটি লিভিং স্টোন

    শুধু তাই নয়, সলমন খান তাঁর আইকনিক ব্রেসলেট সম্পর্কেও বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘এই পাথরটিকে ফিরোজা বলা হয়। কেবল দুটি জীবন্ত পাথর আছে: একটি গ্রিক এবং একটি ফিরোজা। এই পাথরটি তিব্বত, ইরান, চিন এবং মেক্সিকোতে পাওয়া যায়। এটি আপনার পথে আসা সমস্ত নেতিবাচকতা শোষণ করে। নেতিবাচকতা শোষণ করার পরে, এটি ফেটে যায় এবং তারপর নিজেই ভেঙে যায়। এটি আমার সপ্তম পাথর।’

    উল্লেখ্য যে সলমন খান এই নীল ফিরোজা পাথরটি একটি রূপার চেইনের সঙ্গে পরেন। এই ব্রেসলেটটি তার বাবা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

    সলমনের আসন্ন কাজ

    সলমন খান বর্তমানে তাঁর নতুন সিনেমা ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’ নিয়ে ব্যস্ত। এই ছবিতে অভিনেতা কর্নেল বি. সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল। তবে মুক্তির তারিখ এখনও নিশ্চিত নয় এবং এটি কিছুটা পিছোতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। তিনি বর্তমানে তার পরবর্তী অ্যাকশন ছবি ‘সিকান্দর’-এর শুটিংও করছেন।

