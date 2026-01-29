Edit Profile
    খান পরিবারে যুক্ত হল নতুন সদস্য, স্বাগত জানালেন অর্পিতা,কে তিনি?

    সলমন এবং আরবাজ, যে মানুষটিকে সবথেকে বেশি ভালোবাসেন তিনি হলেন অর্পিতা খান। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও অর্পিতাকে নিজের বোনের মতোই ভালোবেসেছেন তারা। বোনের যে কোনও সিদ্ধান্তকে সবসময় সম্মানের চোখেই দেখেছেন খান পরিবারের প্রত্যেক মানুষ।

    Published on: Jan 29, 2026 3:14 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সলমন এবং আরবাজ, যে মানুষটিকে সবথেকে বেশি ভালোবাসেন তিনি হলেন অর্পিতা খান। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও অর্পিতাকে নিজের বোনের মতোই ভালোবেসেছেন তারা। বোনের যে কোনও সিদ্ধান্তকে সবসময় সম্মানের চোখেই দেখেছেন খান পরিবারের প্রত্যেক মানুষ।

খান পরিবারে যুক্ত হল নতুন সদস্য

    খান পরিবারে যুক্ত হল নতুন সদস্য
    এবার খান পরিবারের এক নতুন সদস্যকে স্বাগত জানালেন অর্পিতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, আমাদের পরিবারের নতুন সদস্যকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। অনেক অনেক ভালোবাসা। খান পরিবারের এই নতুন সদস্যটি কে?

    আরও পড়ুন: 'বড়রা যাই বলুক আমায় থাকতে হবে পরিষ্কার...', তৃণাকে নিয়েই কী বিশেষ পোস্ট অভিনবের

    খান পরিবারে যে নতুন মানুষটি যুক্ত হতে চলেছেন তিনি হলেন অর্পিতা খানের ভাগ্নে আয়ান অগ্নিহোত্রীর বান্ধবী টিনা রিজওয়ানি। টিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা জানানোর পাশাপাশি অর্পিতা আয়ান এবং টিনার একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করেছেন।

    স্বাগত জানালেন অর্পিতা
    আয়ান অগ্নিহোত্রী কে?

    আয়ান হলেন সলমন খানের অন্য আরেক বোন আলভিরা অগ্নিহোত্রী এবং অভিনেতা তথা প্রযোজক অতুল অগ্নিহোত্রীর ছেলে। চলতি মাসের শুরুর দিকেই আয়ান নিজের ভালবাসার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন। এবার অর্পিতার পোষ্টের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে শিলমোহর পড়ল।

    আয়ান যে পোস্টটি করেছিলেন সেখানে তিনি একটি সুন্দর ক্যাপশন দিয়েছিলেন এবং আংটির ইমোজি পোস্ট করেছিলেন, যাতে আর বোঝার অপেক্ষা ছিল না যে আয়ান বাগদান সেরে ফেলেছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ২০২৫ সালে আমার বান্ধবীকে পেছনে ফেলে ( আংটির ইমোজি)।

    আরও পড়ুন: বিচ্ছেদ বিতর্কে বুড়ো আঙুল! ইন্ডাস্ট্রিতে ২০ বছর, রুক্মিণীকে নিয়েই কেক কাটলেন দেব

    সলমনের বড় বোন আলভিরা অগ্নিহোত্রী ১৯৯৫ সালে অভিনেতা অতুল অগ্নিহোত্রীকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুটি সন্তান, আয়ান এবং আলিজেহ। অতুল পরবর্তীতে প্রযোজক হন এবং সলমন অভিনীত বডিগার্ড (২০১১) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাফল্য পান, যা তার ব্যানার, রিল লাইফ প্রোডাকশনের অধীনে নির্মিত হয়েছিল।

    অন্যদিকে আয়ানের বোন আলিজেহ অগ্নিহোত্রী ২০২৩ সালে ' ফ্যারি' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন, যে ছবিটি তার অভিনয়ে অভিষেক করে। ছবিটি বক্স অফিসে খুব একটা সাড়া পায়নি।

