    প্রথম ছবিতে থাকলেও ‘দাবাং ২’-এর প্রস্তাব ফিরিয়েছিলেন সোনু, ছবি মুক্তির সময় ফোন করে যা বলেন সলমন

    সলমন খানের 'দাবাং' ছবিতে সোনু সুদের ' ছেদি সিং' চরিত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সম্প্রতি সোনু সুদ জানালেন কেন তিনি 'দাবাং ২' ছবিটি করতে রাজি হননি।

    Mar 28, 2026, 14:50:50 IST
    By Swati Das Banerjee
    বাস্তবে বহু মানুষের ত্রাতা হিসেবে পরিচিত সোনু সুদ। তবে পর্দায় তিনি প্রায়শই খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সলমন খানের 'দাবাং' ছবিতে তাঁর ' ছেদি সিং' চরিত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, যদিও তিনি সিনেমায় একজন খলনায়ক ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তবে জানেন কি, এই সিনেমায় অভিনয় করতে প্রথমে রাজি ছিলেন না অভিনেতা।

    ‘দাবাং ২’-এর প্রস্তাব ফিরিয়েছিলেন সোনু
    প্রথম ছবিতে 'না' বলার পর কেন পরে রাজি হয়েছিলেন, তা নিয়ে দিব্যা জৈনের সঙ্গে কথা বলার সময় সোনু বলেন যে তিনি পরিচালক অভিনব কাশ্যপের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সোনু বলেন, ‘আমি প্রথমে 'দাবাং' ফিরিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আমি সত্যিই ছবিটি বুঝতে পারিনি। এরপর আমি পরিচালকের সঙ্গে বসি এবং কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব দিই। আমরা একসঙ্গে আলোচনা করে চরিত্রটিতে অনেক পরিবর্তন আনি। আমরা আরও হাস্যরস যোগ করি এবং এটি আরও বিনোদনমূলক হয়ে ওঠে।’

    সোনু আরও বলেন, ‘আমার এতে কিছু যায় আসে না যে চরিত্রটি ইতিবাচক না নেতিবাচক। আমি বলেছিলাম, যদি আমার চরিত্র কারও মুখে হাসি ফোটাতে পারে এবং তাদের বিনোদন দিতে পারে, তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? আমি কখনও টাকার জন্য ছবি করিনি, কারণ আপনি যদি টাকার জন্য হ্যাঁ বলেন, তবে আপনাকে নিজেকে প্রমান করতেই হবে।

    সোনু 'দাবাং ২' নিয়ে আরও বলেন, ‘সলমন ও আরবাজ আমাকে 'দাবাং ২'-এর জন্যও চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি। যখন আমি প্রথমবার চিত্রনাট্য শুনি, আমি ভেবেছিলাম আমার সরাসরি বলা উচিত। আমি তাঁদের বলেছিলাম যে আমি এই চরিত্রটি বুঝতে পারছি না। তাই আমি সরে আসাই সঠিক মনে করেছিলাম এবং তাঁদের শুভকামনা জানিয়েছিলাম।’

    সবশেষে সোনু জানান যে ছবিটি প্রত্যাখ্যান করার পরেও সলমন খানের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, ছবির প্রথম ট্রায়াল শো ছিল। সলমন আমাকে ফোন করে বলেন, 'ছেদি সিং, তুই যে ছবিটা করলি না, দেখতে যাবি তো?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই দেখতে যাব।' এবং আমরা একসঙ্গে ছবিটি দেখি। উল্লেখ্য, 'দাবাং ২'-এ সোনুর খলনায়কের চরিত্রে প্রত্যাখ্যানের পর প্রকাশ রাজ এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

