আরবাজ-শুরার বিবাববার্ষিকীতে এসে জামা টেনে শেরার সঙ্গে একী করলেন সলমন! মাথা নীচু করে ফেললেন দেহরক্ষী
সলমন তাঁর পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও শিরোনামে থাকেন। তিনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, তিনি সব সময় তাঁর পরিবারের জন্য সময় বের করেন। এই অনুষ্ঠানের অভিনেতার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিয়োতে, সলমন তাঁর দেহরক্ষী শেরার সঙ্গে এমন কিছু করেন যাতে শেরা বেশ লজ্জা পেয়ে যান।
বলিউডের দাবাং সলমন খান যেখানেই যান না কেন, তিনি এক অনন্য পরিবেশ তৈরি করেন। সলমন তাঁর পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও শিরোনামে থাকেন। তিনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, তিনি সব সময় তাঁর পরিবারের জন্য সময় বের করেন। সম্প্রতি সলমন তাঁর ভাই আরবাজ খান এবং শুরা খানের বিবাহবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানের অভিনেতার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিয়োতে, সলমন তাঁর দেহরক্ষী শেরার সঙ্গে এমন কিছু করেন যাতে শেরা বেশ লজ্জা পেয়ে যান।
বুধবার আরবাজ খান এবং শুরা খান তাঁদের বার্ষিকী উদযাপন করেছেন। পুরো খান পরিবার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। সলমন খানকে পাপারাৎজিদের জন্য পোজ দিতে দেখা গিয়েছে। তিনি একটি কালো টি-শার্ট এবং জিন্স পরেছিলেন। পার্টির সময় তিনি পাপারাৎজিদের জন্য পোজ দিয়েছিলেন। একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে যে অভিনেতা প্রবেশের আগে নিরাপত্তা দলের সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করেছেন।
তারপর, ভেতরে যাওয়ার সময়, হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ান তাঁর দেহরক্ষী শেরার দিকে ইশারা করেন, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন কালো প্যান্ট, টি-শার্ট এবং ব্লেজার পরে। সলমন পাপারাৎজিদের দিকে ইশারা করে শেরার পোশাক তুলে দেন। এই কথা শুনে শেরা লজ্জা পেয়ে সলমনের কাঁধে মাথা রেখে হাসতে শুরু করে। সলমনও জোরে হাসেন। এর পর সলমন ভেতরে চলে যান।
সলমন খানের দেহরক্ষী, শেরা নামে পরিচিত, তাঁর আসল নাম গুরমিত সিং জলি। তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে সলমন খানের সঙ্গে রয়েছেন। সব সময় তাঁকে সলমনের সঙ্গে ছায়ার মতো দেখা যায়। তিনি কখনও সলমনকে একা ছেড়ে যান না। সলমনের মতো, শেরারও বিরাট ফ্যানবেস রয়েছে।
News/Entertainment/আরবাজ-শুরার বিবাববার্ষিকীতে এসে জামা টেনে শেরার সঙ্গে একী করলেন সলমন! মাথা নীচু করে ফেললেন দেহরক্ষী