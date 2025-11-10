অসুস্থ ধর্মেন্দ্র, হাসপাতালে দেখতে এলেন অভিনেতার ‘প্রিয় ছেলে’ সলমন

বিগত বেশ কিছু দিনে একের পর এক তারকার মৃত্যুর খবর সামনে উঠে এসেছে। এর মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। এই মুহূর্তে মুম্বইয়ের ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন ৮৯ বছর বয়সী এই অভিনেতা।
ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করায় এইচটি সিটিকে হেমা মালিনী জানান, ‘আমরা সবাই ধর্মেন্দ্র দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’ শুধু হেমা মালিনী নন, হাসপাতালে দেখতে পাওয়া যায় সানি দেওলকেও। বাবার অসুস্থতায় খুব স্বাভাবিকভাবেই সানি এই দিন ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন।
এবার ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন অভিনেতার ‘প্রিয় ছেলে’ সলমন খান। সোমবার সন্ধ্যায় সলমনকে গাড়িতে করে হাসপাতালে ঢুকতে দেখা যায়। ছবি তোলার জন্য সকলে এগিয়ে এলে অভিনেতা সলমন খান একবার সকলের দিকে তাকিয়েই ঢুকে যান হাসপাতালে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাইজানের মনের অবস্থাও যে এখন একেবারেই ভালো নয় তা বলাই বাহুল্য।
হেমা মালিনী ছাড়া সানির টিমের তরফ থেকেও জানানো হয়, ধর্মেন্দ্রর অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। আপডেট পাওয়া গেলে সেটাও শেয়ার করা হবে। সকলের উদ্দেশ্যে শুধু একটাই অনুরোধ করা হয়েছে, অভিনেতার আরোগ্য যেন সকলে কামনা করেন।
উল্লেখ্য, এই মাসের শুরুতেই ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তবে তখন জানানো হয়েছিল ধর্মেন্দ্র সুস্থই আছেন, রুটিন চেকআপ করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। চিন্তার কোনও বিষয় নেই। কিন্তু কয়েকদিন কাটতে না কাটতেই শ্বাসকষ্টজনিত কারণে আবার তাকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ক্যারিয়ারে প্রায় ৩০০- এর বেশি ছবিতে কাজ করেছেন ধর্মেন্দ্র। আগামী মাসেই জন্মদিন অভিনেতার। ৯০ বছরের পদার্পণ করবেন এই প্রবীণ অভিনেতা। খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে ধর্মেন্দ্র অভিনীত ছবি ‘ইক্কিস’।
শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এই ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দাকে দেখতে পাওয়া যাবে অভিনয় করতে। ছবিটি আগামী ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পাবে। ছবি মুক্তির আগে ধর্মেন্দ্র যাতে সুস্থ হয়ে যান এবং সকলের সঙ্গে ছবির প্রিমিয়ারে যোগ দিতে পারেন সেই কামনাই করছেন পরিবার, পরিজন বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তরা।
