আমির খান নয়, তাহলে কোন তারকাকে নিয়ে গজনি বানানোর কথা ভেবেছিলেন বনি কাপুর?

আমির খানের 'গজনি' ছবি ব্লকবাস্টার হয়েছিল। ছবিতে আমির খানের অভিনয় সবার হৃদয় জয় করে নেয়। যদিও দক্ষিণী একটি ছবির রিমেক ছিল গজনি। আমিরের নায়িকা হিসেবে দেখা গিয়েছিল এতে আসিনকে। কিন্তু জানেন কি, প্রযোজক বনি কাপুর প্রথম অন্য তারকাকে নিয়ে এই ছবি বানাতে চেয়েছিলেন? আমির খান মোটেও এই ছবির জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন না।
একটি সাক্ষাৎকারে বনি বলেছিলেন যে তিনি প্রথমে বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গজনির হিন্দি রিমেক তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তাও আবার সলমন খানের সঙ্গে। ২০০৬ সালে দক্ষিণী সিনেমাটিতে সুরিয়া দেখে বনি অনুভব করেছিলেন যে সলমন এই ভূমিকায় ফিট হবেন। আসলে 'তেরে নাম'-এর প্রথমার্ধে সালমানের লম্বা চুল ছিল, অন্যদিকে বিরতির পর যখন সলমনের চরিত্র রাধেকে আশ্রমে পাঠানো হয় এবং তার চুল কাটা হয়, তখন বনি অনুভব করেছিলেন যে সলমন খানই গজনি ছবির জন্য পারফেক্ট হবেন।
তবে তিনি যখন এরপর ছবিটির স্বত্বের জন্য নির্মাতাদের কাছে গিয়েছিলেন, তিনি জনতে পারেন যে আল্লু ইতিমধ্যেই স্বত্ত্ব দিয়েছেন অরবিন্দকে, যিনি তেলেগুতে ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ করেছিলেন। এরপরে বনি মধু মান্টেনার কাছে গিয়েছিলেন যিনি আল্লুর বন্ধু। এদিকে প্রদীপ রাওয়াত, যিনি তামিলে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি সিনেমাটি আমির খানকে দেখান। ৬ মাস ধরে, আমির ভাবতে থাকেন যে তাঁর গজির হিন্দি রিমেকে কাজ করা উচিত কি না! মধুও এই লম্বা সময়টা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন বনিকে। অবশেষে যখন আমির হ্যাঁ বলেছিল, তখন মধু এবং আল্লু নিজেরাই ছবিটি প্রযোজনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং বনি বেরিয়ে আসেন।
অবশেষে আমির, আসিন, জিয়া খান এবং প্রদীপ রাওয়াতকে নিয়ে গজনি তৈরি করা হয়েছিল, যা পরিচালনা করেছিলেন এ আর মুরুগাদোস। এটি প্রথম ভারতীয় সিনেমা, যা ভারতে ১০০ কোটি টাকা আয় করে।
