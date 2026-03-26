    এই বিখ্যাত আইটেম সংটিতে সলমনকে নাচ শিখিয়ে দেন তাঁর ড্রাইভার ও রাঁধুনি! জানেন কোন গান?

    মালাইকা অরোরার ‘মুন্নি বদনাম হুই’ আইটেম সংটি 'দাবাং' ছবিটির সাফল্যে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। গানটিতে সলমন খানের মজাদার ভঙ্গি এবং হাস্যকর নাচের স্টেপগুলো আজও দর্শকদের মনে গিয়েছে। কিন্তু এই গানটির পেছনের গল্পটি বেশ আকর্ষণীয়।

    Mar 26, 2026, 07:30:44 IST
    By Sayani Rana
    সুপারস্টার সলমন খানের ২০১০ সালের ছবি 'দাবাং' বক্স অফিসের অসংখ্য রেকর্ড ভেঙে ছিল। ছবিটি শুধু ব্লকবাস্টারই হয়নি, বরং সলমন খান অভিনীত চরিত্র 'চুলবুল পান্ডে'ও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মালাইকা অরোরার ‘মুন্নি বদনাম হুই’ আইটেম সংটি ছবিটির সাফল্যে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। গানটিতে সলমন খানের মজাদার ভঙ্গি এবং হাস্যকর নাচের স্টেপগুলো আজও দর্শকদের মনে থেকে গিয়েছে। কিন্তু এই গানটির নেপথ্যের গল্পটি আরও বেশি আকর্ষণীয়।

    এই বিখ্যাত আইটেম সংটিতে সলমনকে নাচ শিখিয়ে দেন তাঁর ড্রাইভার ও রাঁধুনি! জানেন কোন গান?
    এই বিখ্যাত আইটেম সংটিতে সলমনকে নাচ শিখিয়ে দেন তাঁর ড্রাইভার ও রাঁধুনি! জানেন কোন গান?

    খুব কম মানুষই জানেন যে, ‘মুন্নি বদনাম হুই’ গানটিতে সলমন খানের থাকার কথা ছিল না। ছবিটির নির্মাতারা প্রথমে অন্যরকম পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন মালাইকা একাই গানটি পরিবেশন করবেন। নির্মাতারা ভেবেছিলেন, শুধু মালাইকার নাচই গানটিকে প্রাণবন্ত করে তুলবে, কিন্তু সলমন খান যখন প্রথমবার গানটি শোনেন, তিনি এতটাই মুগ্ধ হন যে এতে যোগ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি। তিনি নির্মাতাদের কাছে গানটিতে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

    গানটিতে অংশগ্রহণ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোরিওগ্রাফি তখনও হয়নি। সলমন নিজেই একদিন তাঁর টিম নিয়ে পানভেলের ফার্মহাউসে এসে পৌঁছন। তাঁর ড্রাইভার এবং রাঁধুনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সলমন রাতে আগুন জ্বালিয়ে স্পিকারে ‘মুন্নি বদনাম’ গানটি বাজাতে শুরু করেন। এরপর যা ঘটল, তা স্বয়ং ভাইজানও আশা করেননি। সলমনের ড্রাইভার এবং রাঁধুনি কয়েকটি নাচের স্টেপ দেখালেন, যা সলমনকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর সেগুলো মজাদার এবং আকর্ষণীয় মনে হয়। সলমনের কাছে সেই নাচের স্টেপগুলো এতটাই স্বাভাবিক এবং মজাদার লেগেছিল যে, সেই স্টেপগুলোই চূড়ান্ত করা হয়।

    পানভেলে তাঁর ফার্মহাউসের সেই বনফায়ার পার্টিতে উদ্‌যাপন করা সেই নাচ শুধু দর্শকদেরই অবাক করেনি, বরং চিরকালের জন্য সলমন খানের সিগনেচার মুভে পরিণত হয়েছিল।

    ছবিটির বাজেট ও আয়ের কথা বলতে গেলে, প্রায় ১০০ কোটি টাকা (প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার) ব্যয়ে নির্মিত ‘দাবাং’ বক্স অফিসে ২৩১ কোটি টাকা (প্রায় ২৩১ মিলিয়ন ডলার) আয় করেছিল।

