    Salman Khan: হাতে শুকনো কাঠ, মুখে ভারত মাতা কী জয় ধ্বনি, ব্য়াটল অফ গালওয়ানের ঝলকে আগুন ঝরালেন সলমন

    'ব্যাটল অব গালওয়ান' ছবির টিজার সামনে এল সলমন খানের ৬০তম জন্মদিনে। ফের একবার ভারতীয় সেনার ভূমিকায় অভিনয় করছেন ভাইজান। 

    Published on: Dec 27, 2025 8:52 PM IST
    By Priyanka Mukherjee, Priyanka Mukherjee
    শনিবার সলমন খান পা দিলেন ৬০-এ। জন্মদিনে ভাইজান ভক্তদের রিটার্ন গিফট দেবেন না তাও কি হয়? এই বিশেষ দিনে সলমন নিজের আসন্ন ছবি ‘দ্য ব্যাটল অফ গালওয়ান’-এর টিজার সামনে আনলেন।

    মুখে ভারত মাতা কী জয় ধ্বনি, ব্য়াটল অফ গালওয়ানের ঝলকে আগুন ঝরালেন সলমন
    এই ছবিতে ফের একবার খাকি উর্দিতে দাবাং খান। ভারত-চিন গালওয়ান সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবি। ছবির টিজার সলমনের কণ্ঠস্বর দিয়ে শুরু হয় যখন তিনি সৈন্যদের শত্রুর বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হবে সে সম্পর্কে প্রস্তুত করছেন। তিনি সাফ জানান, যুদ্ধক্ষেত্রে জখম লাগলে সেটা যেন মেডেল নেয় সকলে, আর সামনে যদি মৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকে সেটাকে সেলাম জানানো হয়। এরপর জয়ধ্বনি দেন- বিরসা মুন্ডা কী জয়, বজরংবলি কী জয়, ভারত মাতা কী জয়।

    এরপর সলমনকে শুকনো গাছের ডাল হাতে শত্রুদের সাথে সম্মুখ সমরে ভিড়তে দেখা গেল। টিজারের ব্য়াকগ্রাউন্ডে স্টেবিন বেনের কণ্ঠে শোনা গেল দেশাত্মমূলক গান। যা নিঃসন্দেহে এই ছবির প্রাণভ্রমরা হতে চলেছে। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই ছবি মুক্তি পাবে ২০২৬-এর ১৭ই এপ্রিল।

    গত কয়েক বছর বক্স অফিসে সময়টা ভালো যায়নি সলমনের। টাইগার ৩ ছাড়া সলমনের ঝুলিতে হিট নেই বললেই চলে। এর আগে ভারত-চিন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি টিউবলাইট বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে এই ছবির ঝলক দেখে আশাবাদী ভক্তরা। সলমন ভক্তদের দাবি, এটা ভাইজানের কামব্য়াক ছবি হতে চলেছে।

    সাহসিকতা, ত্যাগ ও সহনশীলতার প্রতিফলন উঠে আসবে এই ছবিতে। ব্যাটল অফ গালওয়ানে সলমনের বিপরীতে অভিনয় করছেন চিত্রাঙ্গদা সিংও। এর আগে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সলমন এই ছবিটিকে 'শারীরিকভাবে কঠিন' বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এটা শারীরিকভাবে কঠিন। প্রতি বছর, প্রতি মাসে, প্রতিদিন এটি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। আমাকে এখন (প্রশিক্ষণের জন্য) আরও সময় দিতে হবে। আগে আমি এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে ট্রেনিং করতাম, এখন আমি দৌড়াচ্ছি, লাথি মারছি, ঘুষি মারছি এবং এই সমস্ত জিনিস। এই সিনেমা সেটাই দাবি করে'।

