    Salman-Maatrubhumi: সলমন খান কি 'মাতৃভূমি'র চিত্রনাট্য পরিবর্তন করছেন? এল নাম পরিবর্তনের আসল কারণ

    Salman Khan's Maatrubhumi: সলমন খানের আসন্ন ছবি 'মাতৃভূমি'র নাম পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছিল, এখন এই ছবির নাম পরিবর্তনের আসল কারণ সামনে এসেছে।

    Apr 8, 2026, 13:51:51 IST
    By Tulika Samadder
    Salman Khan's New Movie Maatrubhumi: বলিউড সুপারস্টার সলমনের খানের আসন্ন ছবি ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’-এর নাম বদলে ‘মাতৃভূমি’ করা হয়েছে কেন—এই প্রশ্ন ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনা চলছে। অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে, হয়তো সলমন স্ক্রিপ্ট নিয়ে আবার কাজ করছেন এবং গল্পটিকে যুদ্ধের পটভূমি থেকে সরিয়ে দেশপ্রেমমূলক ড্রামায় রূপ দেওয়া হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী আসল বিষয়টি ভিন্ন। অপূর্ব লাখিয়ার পরিচালনায় তৈরি এই ছবিটি কখনোই একটি সাধারণ যুদ্ধের সিনেমা হওয়ার কথা ছিল না। এটি ২০২০ সালের ভারত-চীন সংঘর্ষের পটভূমিতে তৈরি করা হলেও, এর মূল উদ্দেশ্য শান্তির বার্তা দেওয়া।

    সলমন খান।
    ‘সলমন খান চাননি যে ছবিটি…’

    ছবির জন্য সলমন খানের সবচেয়ে বড় শর্ত ছিল— এটিকে কোনোভাবেই অন্ধ জাতীয়তাবাদ হিসেবে তৈরি করা যাবে না। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, সলমন খানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে যে ‘বজরঙ্গি ভাইজান’-এর মতো ছবি উপহার দেওয়া সলমন সবসময় সেই সিনেমায় বিশ্বাস করেন যা মানুষকে একত্রিত করে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন স্ক্রিপ্ট থেকে দূরে থাকেন যেখানে বিনোদনের জন্য যুদ্ধকে বাড়িয়ে দেখানো হয়। সলমন খানের কাজের দিকে তাকালে বরাবরই দেখা যায় যে, তিনি ছবিতে সবসময় শান্তি, সহানুভূতি এবং মানবতার বার্তা দিয়ে থাকেন।

    কেন বদলানো হলো ছবির স্লোগান?

    পুরনো নামের কারণে দর্শকদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছিল যে, এটি শুধুই গলওয়ান সংঘর্ষ নিয়ে তৈরি একটি অ্যাকশন সিনেমা। টিজারেও সলমন খানকে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সলমন নিজেরই ছবির নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। এখন ছবির নতুন স্লোগান রাখা হয়েছে— ‘May war rest in peace’। নির্মাতারা চান দর্শক বুঝুক যে ছবিটি কোনোভাবেই যুদ্ধকে মহিমান্বিত করবে না, বরং তাঁর বিপরীত বার্তা দেবে।

    মুক্তি পিছিয়েছে, কবে আসবে ব্যাটেল অফ গলওয়ান?

    ‘মাতৃভূমি’ আগে ১০ এপ্রিল মুক্তির কথা ছিল, কিন্তু শুটিং সূচিতে দেরি এবং কিছু অংশ পুনরায় শুট করার কারণে মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নতুন মুক্তির তারিখ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নেই। তবে ট্রেড বিশেষজ্ঞদের মতে, যেহেতু ছবিটি ভারত ও আমাদের সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, তাই সলমন এটি ১৫ আগস্টের সময় মুক্তি দিতে পারেন। ছবির গল্প এবং সলমন খানের নতুন রূপ দেখার জন্য ভক্তরা এখন বেশ উৎসাহিত।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

