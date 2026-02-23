Aishwarya-Salman: মেয়ে হয়েছে ঐশ্বর্যর! নিজেকে ‘মামা’ ঘোষণা প্রাক্তন সলমনের, বলেন, ‘চাই ১১টা হোক…’

Aishwarya-Salman: মেয়ে হয়েছে ঐশ্বর্যর! নিজেকে ‘মামা’ ঘোষণা প্রাক্তন সলমনের, বলেন, ‘চাই ১১টা হোক…’
সুনীতা আহুজার পডকাস্টে হাজির হয়েছেন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হিনা কুমাওয়াত। এই সময় তিনি বলিউড ইন্ডাস্ট্রির অনেক গোপন কথা ফাঁস করেন। হিনা সেই সময়ের কথা স্মরণ করেছিলেন, যখন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং স্বামী অভিষেক বচ্চনের মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের জন্ম নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হয়েছিল সলমন খানকে।
বি-টাউনে এমন অনেক প্রেমের গল্প রয়েছে, যা আজও আলোচনায় আসে। এই তারকাদের প্রেমের জনপ্রিয়তা কোনও সিনেমার গল্পের চেয়ে কম নয়। সেই তালিকায় পড়েন সলমন খান এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। তাদের বিচ্ছেদের বহু বছর পরেও, তাদের অতীত এখনও ব্যাপকভাবে আলোচিত। সলমন এবং ঐশ্বর্যর প্রেম শুরু হয় ‘হাম দিল দে চুকে সনম’ ছবির সেটে। কিন্তু বছরখানেক চলার আগেই, তাতে ইতি পড়ে। এবং খুব খারাপভাবেই। একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন ঐশ্বর্য। তারপর থেকে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ।
সম্প্রতি, সুনীতা আহুজার পডকাস্টে, সাংবাদিক হিনা কুমাওয়াত সেই সময়ের কথা স্মরণ করেন যখন সলমনকে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং স্বামী অভিষেক বচ্চনের মেয়ে আরাধ্য বচ্চনের জন্ম নিয়ে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয়েছিল। এমনিতেই এই পডকাস্টে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করেন হিনা। আরাধ্য বচ্চনের জন্মের বিষয়ে সলমনের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়েছিল, সেই সময়ের কথা হিনা স্মরণ করেন। হিনা বলেন, ‘ঐশ্বর্য সবেমাত্র তাঁর মেয়ে আরাধ্যার জন্ম দিয়েছেন। ঠিক সেই দিন, অথবা দুই-তিন দিন পরে, সলমন খান একটি মোবাইল কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। প্রতিটি সংবাদ চ্যানেল ঐশ্বর্য রাই এবং অভিষেক বচ্চনের সন্তানের জন্মের বিষয়ে সালমানের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছিল।’
সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিনা। তাঁকেও অফিস থেকে বলা হয়েছিল, সলমনের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতে। হিনা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ভুল মনে হয়েছিল। কিন্তু সলমনের জবাব তাঁকে অবাক করেছিল। ‘ঐশ্বর্য ইতিমধ্যেই বিবাহিত। সলমনের তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। একজন মহিলা হিসেবে, আমার মনে হয়েছিল তাঁকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইনি প্রথমে।’ তবে, হিনা উত্তর পেয়েছিলেন সলমনের থেকে।
হিনা আরও বলেন, ‘ঐশ্বর্যর পরপর সোহেল খানেরও একটি ছেলে হয়েছিল। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কাকা হয়ে কেমন লাগছে', আর সলমন এতে বলেছিলেন, 'শুধু একজন কাকা নয়, একজন মামাও। আমার একমাত্র ইচ্ছা হল তাঁর (ঐশ্বর্যর) ১১টি সন্তান হোক'।’
