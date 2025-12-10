সলমন খানের সঙ্গে বিয়েরচর্চা থেমেছে, নায়কের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক অকপট ইউলিয়া

সলমন খানের সঙ্গে বিয়েরচর্চা থেমেছে, নায়কের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক অকপট ইউলিয়া
‘তাঁর সাথে কাটানো সমস্ত মুহুর্তগুলি আমার জন্য একটি জীবনের পাঠ’, ইউলিয়ার জীবনে কতটা দরকারি সেলিম খান? জানালেন ভাইজানের চর্চিত প্রেমিকা।
ইউলিয়া ভান্তুর সালমান খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জন দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের শুভাকাঙ্খী। একটা সময় সলমনের সঙ্গে প্রেম নিয়ে চর্চায় উঠে এসেছিলেন এই রোমানীয় সুন্দরী। তবে দু'জনেই সবসময়ই একে অপরকে ভালো বন্ধু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সলমন খানের পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ইউলিয়ার। খান পরিবারের সব অনুষ্ঠানেই সামিল হন ইউলিয়া। যদিও ভাইজানের সঙ্গে তাঁর বিয়ের চর্চা এখন খানিক থিতু হয়েছে।
সলমন খানের বাবা সেলিম খানের সঙ্গে ইউলিয়ার বন্ডিং চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি বলিউডের এই সিনিয়র চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে নিজের সংবেদনশীল সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন ইউলিয়া। তিনি বলেন, ‘আমি ভাগ্যবান যে উনি আমার জীবনের একটি অংশ। তিনি খুব সুন্দর মনের মানুষ এবং কিংবদন্তিও। তাঁর সাথে কাটানো সমস্ত মুহুর্তগুলি আমার জন্য একটি জীবনের পাঠ। আমি ভাগ্যবান যে তিনি আমার জীবনের এত ঘনিষ্ঠ অংশ। তাঁদের সমর্থন আমার জন্য অনেক বেশি, বিশেষ করে যখন আমি আমার পরিবার থেকে দূরে থাকি’। সলমনের বান্ধবী আরও বলেছিলেন যে হিন্দি সিনেমা তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তিনি বলেন, ‘আমি অনেক হিন্দি সিনেমা দেখে বড় হয়েছি। রোমানিয়ায় আমরা প্রেক্ষাগৃহে রাজ কাপুরের সিনেমা দেখতাম। বলিউড আমার কাছে বাড়ির মতো’। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার যাত্রায় কিছু পরিবর্তন করতে চান কিনা, তিনি বলেছিলেন, 'আমি কিছু পরিবর্তন করতে চাই না, এমনকি কঠোর পরিশ্রমও নয়। একটি নতুন দেশে চলে যাওয়া আপনাকে আপনার আরামদায়ক অঞ্চল থেকে বের করে দেয়। আপনাকে আপনার সমস্ত লেবেল এবং শিরোনাম ত্যাগ করতে হবে। রোমানিয়ায় আমার একটি ভাল কেরিয়ার ছিল, আমি ডান্সিং উইথ স্টারস হোস্ট করি। আমি আমার শীর্ষে ছিলাম। কিন্তু জীবন আমাকে আরেকটা সুযোগ দিয়েছে। এটা খুব আলাদা পৃথিবী এবং আমি এই জীবনটাকেও পছন্দ করি। এখন আমি বুঝতে পারছি গান গাওয়াই আমার আসল আবেগ। ’
গত মাসে সেলিমের জন্মদিনে লুলিয়া তার জন্য একটি বিশেষ পোস্ট করেছিলেন। ইউলিয়া লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার প্রিয় মানুষ। আপনি আমার বাবার মতো, আমার শিক্ষক, আবার বন্ধুও’।