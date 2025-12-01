Edit Profile
    দ্বিতীয় বিয়ে সারলেন সামান্থা, রাজের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন! কোথায় বসেছিল বিয়ের আসর?

    HT City can confirm that actor Samantha and The Family Man director Raj Nidimoru have indeed gotten married on Monday morning. 

    Published on: Dec 01, 2025 1:45 PM IST
    By Sayani Rana
    এটা অফিসিয়াল! অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু এবং পরিচালক রাজ নিদিমোরু গাঁটছড়া বাঁধেছেন বলে নিশ্চিত করতে পারি। একটি সূত্র এইচটি সিটিকে জানিয়েছে যে সোমবার সকালে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল, ‘ভোরে ঈশা যোগ কেন্দ্রের ভিতর লিং ভৈরবী মন্দিরে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল।’

    দ্বিতীয় বিয়ে সারলেন সামান্থা, রাজের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন!

    আরও জানা গিয়েছে যে, মোট ৩০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সামান্থা তাঁর বিয়ে একটা লাল শাড়ি পরেছিলেন। রবিবার গভীর রাতে এই জুটি বেদীর দিকে যাচ্ছেন কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামালি দে এমনকি তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি রহস্যময় উদ্ধৃতি পোস্ট করেছিলেন, "মরিয়া মানুষ মরিয়া জিনিস করে", চারদিকে ভ্রু উঁচু করে। প্রতিবেদন অনুসারে, 2022 সালে তার এবং রাজের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। রাজ এবং সামান্থার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে বচসা 2024 এর গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং গত এক বছর ধরে, সামান্থা তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে রাজের সাথে ছবি পোস্ট করে বাতাসে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। সামান্থা এর আগে অভিনেতা নাগা চৈতন্যের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। যাইহোক, গাঁটছড়া বন্ধনের চার বছর পরে তারা আলাদা হয়ে যান এবং তিনি অভিনেত্রী শোভিতা ধুলিপালাকে বিয়ে করেন।

