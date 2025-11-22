পিঠের মাসল দেখাতেই ট্রোল সামান্থা! ‘আপনার পরামর্শ…’, কড়া জবাব দিলেন নায়িকা

সামান্থা রুথ প্রভু প্রমাণ করে চলেছেন যে শৃঙ্খলা এবং ডেডিকেশন তাঁর ফিটনেস যাত্রার মূলে রয়েছে। শুক্রবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন যে, কীভাবে তিনি কখনই বিশ্বাস করেননি যে তাঁর পিঠ এত শক্তিশালী হতে পারে। তবে তাঁর তীব্র প্রশিক্ষণ সেই ধারণাটি পরিবর্তন করেছে। এদিকে, সামান্থা পোস্টে মন্তব্য করে একজন তাঁকে বলেছেন তিনি রোগা দেখাচ্ছেন। তাঁকে কড়া জবাব দিলেন নায়িকা।
সামান্থা তাঁর পিঠের পেশীগুলির একটি ছবি শেয়ার করে, ক্যাপশনে লেখেন, ‘কয়েক বছর আগে আমি একটি শক্তিশালী পিঠ থাকার কথা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি সত্যি ভেবেছিলাম এটা কেবল আমার জিনের মধ্যে নেই। আমি দুর্দান্ত পিঠ থাকা অন্যান্য মানুষদের দেখতাম এবং ভাবতাম, ’হ্যাঁ, এটা আমি হতে পারছি না। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। সত্যি বলতে, আমি খুশি। সুতরাং হ্যাঁ, আমি এখন এটা দেখাচ্ছি কারণ এখানে পৌঁছানোর জন্য যে কাজটা করতে হয়েছিল তা খু কঠিন ছিল।'
তিনি আরও লেখেন, ‘এমন দিনগুলিতে দেখানো, যখন আমি এটা অনুভব করিনি, যখন কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না, যখন এটা ছেড়ে দেওয়া সহজ হত। পেশী গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আপনি কেমন দেখাচ্ছেন তার জন্য নয়, আপনি কীভাবে জীবনযাপন করেন, আপনার বয়স সব। আপনার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রশিক্ষণ আপনার সেরা বন্ধু হওয়া দরকার। শক্তি প্রশিক্ষণ আমার জন্য অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি কাজ করেছে। এটা আমাকে শৃঙ্খলা, ধৈর্য শিখিয়েছে এবং 'জিনে নয়' কেবল একটা অজুহাত যা আমরা শেষ পর্যন্ত নিজেকে ভুল প্রমাণ না করা পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করি। আপনি যদি এমন মুহুর্তে থাকেন যেখানে আপনি হাল ছেড়ে দেওয়ার কাছাকাছি থাকেন তবে করবেন না। আপনার ভবিষ্যত স্ব এতটাই কৃতজ্ঞ হবে যে আপনি চালিয়ে যান।'
তবে তনেকে তাঁর প্রশংসা করলেও একজন ট্রোলার মন্তব্য করেছেন, ‘কারও এতটা অনুশীলন করা উচিত নয় যে কেউ পাতলা দেখায়। সামান্থা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন আমি আপনার পরামর্শ চাইব।’
কর্মক্ষেত্রে, সামান্থা সম্প্রতি শুভম ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। তিনি এখন রাজ এবং ডিকে এর সঙ্গে ‘রক্ত ব্রহ্মণ্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম’-এ কাজ করছেন। এই শোতে আরও অভিনয় করেছেন আদিত্য রায় কাপুর, আলি ফজল, ওয়ামিকা গাব্বি এবং জয়দীপ আহলাওয়াত। বর্তমানে প্রযোজনায়, সিরিজটি ২০২৬ সালে প্রিমিয়ার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।