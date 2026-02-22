Edit Profile
    জীবনে কটাক্ষের নো এন্ট্রি! কীভাবে সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখেন সামান্থা?

    রবিবার অনুরাগীদের সঙ্গে একটি AMA সেশনে সামান্থা রুথ প্রভু তাঁর সিনেমা থেকে স্বাস্থ্য পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

    Published on: Feb 22, 2026 6:25 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সামান্থা রুথ প্রভু তাঁর আসন্ন তেলেগু অ্যাকশন-ড্রামা 'মা ইতনি বাঙ্গারাম'-এর মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অভিনেত্রী তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরির মাধ্যমে একটি AMA সেশনের মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, স্বাস্থ্য এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে নেতিবাচক মন্তব্যগুলি কীভাবে সামলান তাও স্পষ্ট করেছেন।

    কীভাবে সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখেন সামান্থা?
    সামান্থা কী বলেছিলেন?

    আরও পড়ুন: 'আমি খুব একটা ভালো অভিনেত্রী নই...', হাসিমুখে কটাক্ষের জবাব স্বস্তিকার, মুগ্ধ নেটপাড়া

    একজন ভক্ত সামান্থাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিবাচক বা নেতিবাচক মন্তব্য পড়ে আপনার কেমন লাগে?’ উত্তরে, সামান্থা লিখেছিলেন, ‘প্রশংসা আমাকে প্রভাবিত করে না। ট্রোলরাও না। কিন্তু আপনি যদি আমার বাড়িতে নেতিবাচকতা নিয়ে আসেন, আমি আপনাকে ব্লক করব। যেভাবে আমি আমার জায়গা পরিষ্কার রাখি, সেভাবেই আমি পেজ পরিষ্কার রাখি। ব্লক হওয়া মানে এই নয় যে আপনি আমাকে প্রভাবিত করেছেন। এর মানে কেবল আপনি এখানে স্বাগত নন।’

    Samantha via Instagram Stories.
    অন্যদিকে, অন্য একজন ভক্ত ইনস্টাগ্রামে ডুমস্ক্রোলিং (Doomscrolling) থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সামান্থা উত্তর দিয়েছেন, ‘এটা এমন একটা জিনিস যা আমাকে ভয় দেখায়। আমি রাজ [নিদিমোরু]-কে বলছিলাম যে ছোটবেলায় আমি পড়াশোনার জন্য একটি সময়সূচী তৈরি করতে পারতাম এবং কোনও বিচ্যুতি ছাড়াই তা অনুসরণ করতে পারতাম। আমি জানি না আমার সেই সামর্থ্য এখনও আছে কিনা। রিলগুলি যে FOMO তৈরি করে তা ভয়ানক। তাই আমি আমার ইনস্টাগ্রাম লক করে রাখি, দীর্ঘ-ফর্মের বই পড়ি, এক ঘণ্টার পডকাস্ট শুনি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে একঘেয়েমি বেছে নিই। আমাদের সবারই কিছু নিয়ম থাকা দরকার।’

    সামান্থা গত বছরের ১লা ডিসেম্বর কোয়েম্বাটোরের ঈশা ফাউন্ডেশনে এক অন্তরঙ্গ বিয়ের অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে খবরটি ঘোষণা করেছিলেন, যা ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর আগে, সামান্থা অভিনেতা নাগা চৈতন্যকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁরা ৪ বছর সংসার করার পর ২০২১ সালে আলাদা হয়ে যান।

    আরও পড়ুন: শাশুড়ির ঠোঁটে চুমু খেয়ে জন্মদিন উদযাপন অপরাজিতার! কেকেও ছিল দারুণ চমক

    রাজ এর আগে শ্যমালি দে-কে বিয়ে করেছিলেন। দম্পতি ২০১৫ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ২০২২ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে বলে জানা যায়। ইতিমধ্যেই সামান্থা তাঁর পরবর্তী ছবি 'মা ইতনি বাঙ্গারাম'-এর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছেন। এটি ১৫ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। রাজ নিদিমোরু, সামান্থা এবং হিমাঙ্ক ডুভভুরু প্রযোজিত এই ছবিটি নন্দিনী রেড্ডির সঙ্গে অভিনয় করছেন সামান্থা। এর আগে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ব্লকবাস্টার 'ওহ বেবি'- ছবিতে।

