    ভিড়ের মধ্যে থেকে শাড়ির আঁচল ধরে টানার চেষ্টা! ভিড়ের মধ্যে হেনস্থা সামান্থা

    একদল জনতা অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। সামান্থার একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে সেখানে নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে থাকার সত্ত্বেও তাঁকে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।

    Published on: Dec 21, 2025 9:43 PM IST
    By Sayani Rana
    সম্প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা গিয়েছে একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা অভিনেত্রী নিধি আগরওয়ালের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। নিধি তাঁর আসন্ন ছবি ‘দ্য রাজা সাব’-এর সঙ্গীত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। আর এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই, একদল জনতা অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর উপর একই রকম আচরণ করার চেষ্টা করেন। সামান্থার একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে সেখানে নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে থাকার সত্ত্বেও তাঁকে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।

    ভিড়ের মধ্যে থেকে শাড়ির আঁচল ধরে টানার চেষ্টা! ভিড়ের মধ্যে হেনস্থা সামান্থা
    ভিড়ের মধ্যে থেকে শাড়ির আঁচল ধরে টানার চেষ্টা! ভিড়ের মধ্যে হেনস্থা সামান্থা

    সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা গিয়েছে সামান্থার পরনে সোনালি শাড়ি। তিনি তাঁর গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছেন। ভিডিয়োতে সাদা এবং কালো শার্ট পরা নিরাপত্তারক্ষীদেরও তাঁর সঙ্গে দেখা গিয়েছে। আর ওই ভিড়ের মধ্যে থাকা অনেকেই সামান্থার শাড়ির আঁচল টেনে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাই গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। কিন্তু সামান্থা অনেক কষ্ট করে অবশেষে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়। এই ভিডিয়োটি হায়দ্রাবাদের একটি অনুষ্ঠানের বলে জানা গিয়েছে।

    সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ভিডিয়োটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, ভিড়ের মধ্যে থাকা মানুষদের আচরণের সমালোচনা করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?’ আর একজন লেখেন, ‘ভিড় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে।’ আর একজন লিখেছেন, ‘এটা অনুপযুক্ত আচরণ।’ আর একজন ভিড়ের বিষয়ে রিপোর্ট করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর এক নেটিজেন প্রশ্ন তুলেছেন কেন অনুষ্ঠানের আগে ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত নয়?'

    সম্প্রতি সামান্থা তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য সংবাদের শিরোনামে রয়েছেন। তিনি পরিচালক রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেছেন। অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের বেশ কয়েকটি ছবিও শেয়ার করেছিলেন তিনি।

    কাজের সূত্রে, সামান্থাকে রাজ অ্যান্ড ডিকে-র শো ‘রক্ত ব্রহ্মান্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম’-এ অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। সেখানে আদিত্য রায় কাপুর, আলি ফজল, ভামিকা গাব্বি এবং জয়দীপ আহলাওয়াতও অভিনয় করছেন। জানা গিয়েছে যে সিরিজটি ২০২৬ সালে প্রিমিয়ার হবে। সামান্থা এর আগে মনোজ বাজপেয়ীর ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’-তে রাজ অ্যান্ড ডিকে-র সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

