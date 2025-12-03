Edit Profile
    হেনস্থার মুখে সামান্থার প্রাক্তন মেকআপ আর্টিস্ট, ভাইরাল সাধনার পোস্ট

    গত ১ ডিসেম্বর সাত পাকে বাঁধা পড়েন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজা নিদিমোরু। অতিথিদের তালিকায় ছিলেন তাঁদের দীর্ঘদিনের বন্ধু পরিচালক নন্দিনী রেড্ডি, ডিজাইনার শিল্পা রেড্ডি। কিন্তু স্টাইলিশ প্রীতম জুকালকার এবং মেকআপ আর্টিস্ট সাধনা সিং অনুপস্থিত ছিলেন এই বিয়েতে।

    Published on: Dec 03, 2025 3:58 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    হেনস্থার মুখে সামান্থার প্রাক্তন মেকআপ আর্টিস্ট
    অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, প্রীতম এখনও সামান্থাকে ফলো করলেও সাধনা আনফলো করে দিয়েছেন অভিনেত্রীকে। কিন্তু সামান্থা বিয়ের পর থেকেই সাধনা দাবি করেন, এই মুহূর্তে অনেকেই তাঁকে ফলো করছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে।

    সাধনা সিং কি পোস্ট করেছেন?

    ২০২১ সালে নাগা চৈতন্যর সঙ্গে যখন সামান্থার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তখন প্রীতম এবং সাধনা সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু প্রীতমের সঙ্গে সামান্থার এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যার ফলে সাধনা অভিনেত্রীকে আনফলো করে দেন। এদিকে সামান্থার বিয়ের দিন সাধনা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করে লেখেন, ভিলেন ভিকটিমের চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করছেন।

    হেনস্থার মুখে সামান্থার প্রাক্তন মেকআপ আর্টিস্ট
    সামান্থার নাম না উল্লেখ করলেও এই পোস্ট দেখে বোঝাই যায় যে সাধনা অভিনেত্রীকে উদ্দেশ্য করেই এই পোস্ট করছেন। ফলস্বরূপ এই পোস্ট ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকেই সাধনাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত হেনস্থা করতে শুরু করছেন। এমনকি একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ দেন যার স্ক্রিনশট শেয়ার করেন সাধনা।

    সাধনা মূলত সামান্থার সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছেন তা একেবারেই সমর্থন করেননি কেউ। কিন্তু অভিনেত্রীর বিয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন তাঁর প্রাক্তন মেকআপ আর্টিস্ট এত কথা বলতে শুরু করলেন তা নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছেন সকলে। যদিও এখন সাধনার পোস্ট ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    রাজ নিদিমোরুর সাথে সামান্থা রুথ প্রভুর বিয়ে

    ২০২৪ সাল থেকে সামান্থা এবং রাজের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, যখন তিনি রাজ এবং ডিকে-র সাথে ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিজন ২’ এবং ‘সিটাডেল: হানি বানি’- তে কাজ করেছিলেন। ২০২৫ সালে, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তার সাথে ছবি পোস্ট করতে শুরু করেন এবং এই দম্পতিকে প্রায়শই একসাথে ইভেন্টে যোগ দিতে দেখা যেত। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে তিনি একটি বিশাল হীরার আংটি পরা শুরু করেন , ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে তখনই তাদের বাগদান সম্পন্ন হয়। ১ ডিসেম্বর ইশা ফাউন্ডেশনে তাদের বিয়ে হয়।

