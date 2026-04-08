Samay Raina: বিতর্ক অতীত, আসছে ‘ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট’ সিজন ২, বড় ঘোষণা সময় রায়নার

Samay Raina: সময় রায়না ‘ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট’-এর বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন সেই সময়ে তিনি কী কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। পাশাপাশি, সময় রানা তাঁর ভক্তদের জন্য একটি দারুণ খবরও দিয়েছেন। তিনি ‘ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট’-এর সিজন ২-এর ঘোষণা করেছেন।
Samay Raina's big announcment: স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান সময় রায়না দেশের অন্যতম সেরা কমেডিয়ান। গত বছর সময় তাঁর ‘ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট’ শো-এর জন্য বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শো। সম্প্রতি রায়না একটি ভিডিয়ো আপলোড করেন, যেখানে তিনি নিজের ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে নানা কথা বলেন।
১ ঘণ্টা ২১ মিনিটের একটি ভিডিয়োয় রায়না জানিয়েছেন যে সেই সময়ে তিনি কী কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। এছাড়াও, তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য একটি দারুণ খবরও দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি শীঘ্রই ‘ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট’-এর দ্বিতীয় সিজন নিয়ে আসবেন। ভক্তরা সিজন ২-এর ঘোষণায় বেশ উত্তেজিত। সময় নিয়ে আসছেন ট্যালেন্টের সিজন ২।
সময় রায়না তাঁর ভিডিয়োর শেষে জানিয়েছেন যে তাঁর ‘ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট’ শোয়ে তিনি ভীষণ মজা করেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন তিনি এর সিজন ২ নিয়ে আসবেন। তিনি বলেছেন যে তিনি জীবনে শুধু মজা করতে চান। সময় এও জানিয়েছেন যে কীভাবে তাঁর বন্ধু বলরাজ এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন।
রায়না বলেন, 'আমি খুশি যে আমার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে কারণ এটি আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। এই ঘটনা আমায় আরও বিচক্ষণ করে তুলেছে। এখন জীবনে কী চাই, সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা এসেছে আমার।
‘আমি এখন খেলাটা পুরোপুরি বুঝে গিয়েছি। এই ইন্টারনেট, জনসাধারণের উপলব্ধি, খ্যাতি সবই একটি খেলা। এটি আপনাকে বাস্তব বুঝতে দেয় না কারণ আপনি মানুষের ভালবাসার পিছনে ছুটে যান, যাতে লোকেরা আপনাকে পছন্দ করে, আপনি অর্থ উপার্জন করেন। আমি এখন অর্থ উপার্জন করেছি, এখন আমাকে যা করতে হবে তা করতে হবে যা আমি সর্বদা পছন্দ করেছি, লোকেরা এটি পছন্দ করুক বা না করুক।’
সময়ের বন্ধু বলরাজ আরও বলেন, 'আমার শোয়ের ক্ষেত্রে, আমি মনে করি না যে আমার শো এর চেয়ে উচ্চতর পয়েন্টে শেষ হতে পারে। তাই আবার শো নিয়ে আসছি।ভিডিওর শেষে সময় রায়নার বন্ধু বলরাজ মঞ্চে এসে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরেন। একইসঙ্গে দ্বিতীয় সিজনের ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত দর্শক।