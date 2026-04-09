‘পোলিওর বিজ্ঞাপন করেও ছেলেকে দাঁড় করাতে পারলেন না', অমিতাভকে কটাক্ষ করে বিতর্কের মুখে সময়

‘পোলিওর বিজ্ঞাপন করেও ছেলেকে দাঁড় করাতে পারলেন না', অমিতাভকে কটাক্ষ করে বিতর্কের মুখে সময়
সময় রায়নার নতুন শো 'স্টিল অ্যালাইভ'-এ 'ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট' নিয়ে আলোচনা। তিনি সুনীল পাল, মুকেশ খান্না এবং বি প্রাক-এর উপর কটাক্ষ করেছেন। অমিতাভ বচ্চনকে নিয়েও মজা করেছেন।
সময় রায়না আবার ফিরে এসেছেন তাঁর নতুন শো ‘স্টিল অ্যালাইভ’ নিয়ে। এই শো-তে তিনি 'ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট' বিতর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে সেই সময়ে সবাই তাকে আক্রমণ করতে এসেছিল। সময় তার দর্শকদের বলেন, ‘আমরা কমেডিয়ান, অভিনেতা, ইনফ্লুয়েন্সাররা ইন্টারনেটে একটি চরিত্র পালন করছি কারণ যদি আমরা ইন্টারনেটে আমাদের আসল ব্যক্তিত্ব দেখাতে শুরু করি, যা আমরা বাস্তব জীবনে বলি তা বলতে শুরু করি তবে প্রতিদিন আমাদের বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআর হবে।’
এরপর সময় 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-তে তাঁর বলা কথা স্মরণ করে বলেন যে তিনি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-তেও তার স্বাভাবিক চরিত্র দেখাননি। তিনি একজন ভালো মানুষের মতো আচরণ করেছিলেন যাতে লোকেরা বলে, কী বহুমুখী স্রষ্টা। তিনি সেখানে বলেছিলেন, ‘আমি বলেছিলাম, স্যার আমার ঠাকুমা আপনার খুব বড় ভক্ত। ৭ বছর হয়ে গেছে আমার ঠাকুমা মারা গিয়েছেন।'
অমিতাভের উপর কৌতুক:
সময় আরও বলেন, ‘আসলে হট সিটে বসে আমার মনে অনেক উল্টোপাল্টা চিন্তা আসছিল, কিন্তু আমি তাদের বলিনি যে স্যার, আপনি পোলিওর এত বিজ্ঞাপন করেছেন, তাহলে নিজের ছেলেকে কেন দাঁড় করাতে পারলেন না?’
রণবীর আল্লাহবাদিয়াকে ট্রোল নিয়ে সময়:
সময় ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘যার ইমেজই গালিগালাজ এবং মজা করার, সে যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে তবে লোকেরা মেনে নেয়। কিন্তু বিয়ারবাইসেপস (রণবীর আল্লাহবাদিয়া)-এর মতো লোকেরা যারা বছরের পর বছর ধরে তাদের যোগা এবং মেডিটেশনের ইমেজ তৈরি করেছে, তারা যদি খারাপ কথা বলে তবে লোকে তা হজম করতে পারে না। নিরামিষাশী আমিষ খেতে পারে, কিন্তু আমিষাশী নিরামিষ খেতে পারে না।’
বি প্রাক, সুনীল পাল এবং মুকেশ খান্না:
এরপর সময় বি প্রাক, সুনীল পাল এবং মুকেশ খান্নাকেও কটাক্ষ করেন। আসলে, 'ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট' বিতর্কের সময় তারা সময়ের বিরুদ্ধে ভিডিয়ো পোস্ট করে মন্তব্য করেছিলেন এবং 'ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট'-কে অশ্লীল বলেছিলেন।
প্রসঙ্গত, কমেডিয়ান সময় রায়না জানুয়ারি ২০২৫-এর শেষে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র ১৬তম সিজনে এসেছিলেন। তিনি তন্ময় ভাট এবং ভুবন বামের মতো ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের সাথে শো-তে গিয়েছিলেন।