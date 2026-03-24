    শাহরুখের থেকে সমীর কোনও ঘুষ নেননি বা চাননি: আরিয়ানের মাদক মামলায় বোম্বে হাইকোর্টে ওয়াংখেড়ের আইনজীবী

    ২০২১ সালে অভিনেতা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে মাদক মামলায় গ্রেফতারের ঘটনায় ২৫ কোটি টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে।

    Mar 24, 2026, 11:49:14 IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৪ সালে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র প্রাক্তন জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে অর্থ নেওয়ার একটি মামলা দায়ের করেছিল। সমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, ২০২১ সালের অক্টোবরে তিনি অভিনেতা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে একটি মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে না দেওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে ২৫ কোটি টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন।

    শাহরুখের থেকে সমীর কোনও ঘুষ নেননি: আরিয়ানের মাদক মামলায় ওয়াংখেড়ের আইনজীবী

    সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, সমীর ওয়াংখেড় সোমবার (২৩ মার্চ) বোম্বে হাইকোর্টকে জানিয়েছেন যে, একটি ক্রুজ মাদক মামলায় তাঁর ছেলে আরিয়ান খান গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁকে রেহাই দেওয়ার জন্য তিনি অভিনেতা শাহরুখ খানের কাছ থেকে কখনও কোনও ঘুষ চাননি বা নেননি।

    সমীর ওয়াংখেড়ের আইনজীবী যা বলেছিলেন

    সমীর ওয়াংখেড়ের আইনজীবী আবাদ পন্ডা, দুর্নীতি ও ঘুষের অভিযোগে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) কর্তৃক ২০২৩ সালের মে মাসে দায়ের করা এফআইআর বাতিলের জন্য ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) কর্মকর্তার করা আবেদনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন। তিনি প্রধান বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর এবং বিচারপতি সুমন শ্যামের বেঞ্চকে জানান যে, ওয়াংখেড় কখনও শাহরুখ খানের কাছে ঘুষ চাননি বা নেননি।

    আবাদ পণ্ডা সোমবার আদালতে জানান যে, ওয়াংখেড়ে না কোনও ঘুষ চেয়েছিলেন বা নিয়েছিলেন, এমনটা প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য সিবিআইয়ের কাছে নেই। নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) কর্ডেলিয়া নামের প্রমোদতরীটিতে মাদকদ্রব্য থাকার বিষয়ে একটি গোপন তথ্য পেয়েছিল। আইন অনুযায়ী তল্লাশি চালানো হয় এবং আরিয়ান খানসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    ২০২৩ সালের ১১ মে দায়ের করা সিবিআই-এর প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে (এফআইআর) অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ২০২১ সালের অক্টোবরের কর্ডেলিয়া মাদক মামলায় শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ানের নাম না জড়ানোর বিনিময়ে তাঁর কাছে ২৫ কোটি টাকা দাবি করা হয়েছিল। অভিযোগ পত্রে অভিযুক্ত হিসেবে ওয়াংখেড়ে, এনসিবি-র প্রাক্তন এসপি বিশ্ব বিজয় সিং, গোয়েন্দা কর্মকর্তা আশীষ রঞ্জন এবং দুই বেসরকারি ব্যক্তি কিরণ গোসাভি ও স্যানভিল ডি'সুজার নাম উল্লেখ করা হয়। আরও বলা হয়, ঘুষের এই দাবি কমিয়ে ১৮ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়।

    আরিয়ান খানকে কখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল?

    ২০২১ সালের ৩ অক্টোবর, মুম্বাইয়ের কর্ডেলিয়া ক্রুজে বিতর্কিত অভিযানের একদিন পর আরিয়ান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বছর ২৭ মে এনসিবি দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) আরিয়ান খানকে নির্দোষ ঘোষণা করে।

