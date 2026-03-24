    Sameera Reddy: ‘ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম…’, ছোটবেলায় তোতলামির জন্য বন্ধুদের বিদ্রুপের শিকার সমীরা!

    সামিরা রেড্ডি বরাবরই তাঁর স্পষ্টবাদিতা আর সাহসিকতার জন্য পরিচিত। বডি শেমিং থেকে শুরু করে মাতৃত্বকালীন অবসাদ— সব নিয়েই তিনি খোলাখুলি কথা বলেন। এবার নিজের শৈশবের এক যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির সরণি বেয়ে তিনি জানালেন তাঁর তোতলামি বা 'স্ট্যামারিং' (Stammering) নিয়ে বুলিং হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা।

    Mar 24, 2026, 09:31:06 IST
    By Priyanka Mukherjee
    পর্দার চাকচিক্য আর গ্ল্যামারের আড়ালে অনেকেরই থাকে এক লড়াইয়ের গল্প। অভিনেত্রী সামিরা রেড্ডির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সামিরা ফিরে গেলেন তাঁর স্কুলজীবনে, যেখানে তোতলামির কারণে তাঁকে নিয়মিত সহপাঠীদের বিদ্রুপের শিকার হতে হতো। সামিরার কথায়, সেই ক্ষত আজও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি।

    'ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম…', ছোটবেলায় তোতলামির জন্য বন্ধুদের বিদ্রুপের শিকার সমীরা!

    বুলিং-এর সেই কালো দিনগুলো:

    সামিরা জানান, ছোটবেলায় তিনি স্পষ্ট করে কথা বলতে পারতেন না। কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে আটকে গেলেই সহপাঠীরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত। তিনি বলেন: ‘বাচ্চারা অনেক সময় খুব নিষ্ঠুর হতে পারে। কথা বলতে গিয়ে তোতলালে আমাকে বিদ্রুপ করা হতো। সেই সময়টায় এতটাই কুঁকড়ে থাকতাম যে কথা বলতে ভয় পেতাম। আজও যদি কোনো বড় ভিড়ে কথা বলতে যাই, সেই পুরনো ভয়টা মনের কোনো কোণে উঁকি দেয়।’

    হীনম্মন্যতা ও উত্তরণ:

    এই সমস্যার কারণে সামিরা দীর্ঘ সময় হীনম্মন্যতায় ভুগেছেন। তবে তিনি হার মানেননি। স্পিচ থেরাপি এবং নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তিনি আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন। তিনি মনে করেন, শারীরিক কোনো ত্রুটি বা কথা বলার সমস্যা কারোর ব্যক্তিত্বকে খাটো করতে পারে না।

    সামিরার বর্তমান দর্শন:

    সামিরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন ‘বডি পজিটিভিটি’ ইনফ্লুয়েন্সার। মেকআপ ছাড়া লুক, ধূসর চুল বা শরীরের ওজন নিয়ে তিনি যখনই পোস্ট করেন, তাঁর মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে নিজের ত্রুটিসহ ভালোবাসতে শেখানো। তিনি বলেন, ‘আমি চাই না কোনো বাচ্চা বা মানুষ তাঁর খামতির জন্য লজ্জিত হোক।’

    অভিভাবকদের প্রতি বার্তা

    সামিরা অভিভাবকদের সচেতন হতে বলেছেন যাতে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের ছোট থেকেই সংবেদনশীল হতে শেখান। তাঁর মতে, বুলিং-এর শিকার হওয়া কোনও বাচ্চার মনে যে গভীর রেখাপাত করে, তা বড় হওয়ার পরেও অনেক সময় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না।

    সামিরা ২১শে জানুয়ারী, ২০১৪ সালে একটি ঐতিহ্যবাহী মহারাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে একজন উদ্যোক্তা অক্ষয় ভার্দে এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতি দুই সন্তানের বাবা-মা - ছেলে হান্স এবং মেয়ে নাইরা। তিনি নো এন্ট্রি, রেস এবং দন দনা দনের মতো ছবিতে দেখা গিয়েছিল। রুপোলি পর্দা থেকে দূরে থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বেজায় অ্যাক্টিভ তিনি।

    News/Entertainment/Sameera Reddy
