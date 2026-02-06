বাবার মৃত্যুর ৬ মাসের মধ্যে মা-কেও হারালেন সম্পূর্ণা! 'খুব একা…’, বললেন নায়িকা

বাবার মৃত্যুর ৬ মাসের মধ্যে মা-কেও হারালেন সম্পূর্ণা! 'খুব একা…’, বললেন নায়িকা
নতুন বছরে মাতৃহারা হলেন সম্পূর্ণা লাহিড়ী। ৬ মাস আগেই বাবা নীলাদ্রি লাহিড়ী প্রয়াত হয়েছিলেন। আর মাত্র ছয় মাসের মাথায় মা-কেও হারালেন অভিনেত্রী। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে বাবা ও মাকে হারিয়ে কার্যত ভেঙে পড়েছেন তিনি। নিজেই তিনি সমাজ মাধ্যমে সকলের সঙ্গে এই দুঃসংবাদ ভাগ করে নিলেন নায়িকা।
অভিনেত্রী বৃহস্পতিবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে এই দুঃসংবাদ ভাগ করে নেন। সেখানে তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন। আর একটি ছবি তিনি ভাগ করে নেন সেখানে শুধু তাঁর বাবা-মাকে দেখা যায়।
ছবিগুলি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘তোমরা দু’জন সবসময় একসঙ্গে ছিলে। সারা জীবন, আমি তোমাদের মধ্যে সেই অটুট বন্ধন দেখেছি। হয়তো সেই কারণেই, বাবা চলে যাওয়ার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে, তোমাকেও চলে যেতে হয়েছিল, মা... জানি তুমি বাবার থেকে আলাদা থাকতে পারো না।'
তিনি আরও লেখেন, ‘তোমাদের সন্তান হতে পেরে আমি খুব গর্বিত এবং ধন্য মনে করি নিজেকে। আমি আশা করি তোমরা দু’জনে যেখানেই থাকো শান্তিতে এবং সুখে থাকো। আমি তোমাদের প্রতিদিন মিস করি, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হঠাৎ করেই, আমার খুব একা লাগছে... তোমাদের ছাড়া আমার জীবন শূন্য মনে হচ্ছে।'
শেষে নায়িকা লেখেন, ‘দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করতে থাকো, আমার পাশে থাকো, এবং আমাকে সব সময় সঠিক পথে পরিচালিত করো। আমি জানি আমরা আবার একদিন দেখা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত, আমি অপেক্ষা করে থাকবো। আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা।আমি তোমাকে ভালোবাসি, বাবা।’
তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই সম্পূর্ণার অনেক তারকা বন্ধুই শোক প্রকাশ করেছেন। সুদীপ্তা বক্সী লেখেন, ‘হে ঈশ্বর। শক্ত থেকো তুমি।’ বিক্রম চট্টপাধ্যায় লেখেন, ‘আলিঙ্গন!’ এই একই কমেন্ট করেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ও।
প্রসঙ্গত, ৬ মাস আগে অভিনেত্রীর বাবা নীলাদ্রি লাহিড়ী হার্টের অস্ত্রোপচারের পর চেকআপে যাওয়ার সময়ই আচমকা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মারা যান। ৬৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন তিনি। আর তারপরই মায়েই এই চলে যাওয়ায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন সম্পূর্ণা।
