    Sampurna-Jeetu: 'জীতুদার সঙ্গে রোম্যান্টিক সিনে…', নতুন অপর্ণা হচ্ছেন সম্পূর্ণা? নায়ককে নিয়ে কী বললেন?

    দিতিপ্রিয়ার বদলি হিসাবে নাকি জীতুর বিপরীতে দেখা যাবে সম্পূর্ণা মণ্ডলকে! সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এমন রটনা। সত্যি কি তাই? হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে মনের কথা বললেন নায়িকা। 

    Published on: Nov 28, 2025 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টেলিপাড়ার এখন টক অফ দ্য টাউন- ‘নতুন অপর্ণা কে?’ গত সোমবার জি বাংলার চিরদিনই তুমি য়ে আমার থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। তারপর থেকে নায়িকার খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়। হেন কোনও নায়িকা নেই যাকে দিতিপ্রিয়ার উত্তরসূরি হিসাবে বেছে নিয়েছে ফ্যানেরা। কখনও সৌমিতৃষা, কখনও প্রত্যুষা, কখনও হিয়া আবার কখনও সম্পূর্ণা।

    'জিতুদার সঙ্গে রোম্যান্টিক সিনে…',নতুন অপর্ণা হচ্ছেন সম্পূর্ণা? খোলসা করলেন নিজে

    শনিবার তো বেশকিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, চিরদিনই তুমি যে আমার-এর অপর্ণা চরিত্রের জন্য নাকি লুকসেটও হয়েছে সম্পূর্ণার। সত্যি কি তাই? খোঁজ নিতে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল সম্পূর্ণার সঙ্গে। সদ্য ২১-এ পা দিয়েছেন নায়িকা। প্রশ্ন শুনেই মুচকি হেসে জবাব, ‘হ্যাঁ, সোশ্য়াল মিডিয়ায় কী ঘটেছে আমিও দেখেছি। আর কেউ বাকি আছে যাঁকে নতুন অপর্ণা বানায়নি ফ্য়ানেরা? বিশ্বাস করুন আমার কোনও লুক সেট হয়নি। আমি এই চরিত্রের অফারও পাইনি। কোথা থেকে কী রটেছে জানি না’।

    হ্যাঁ, সম্পূর্ণা সাফ জানিয়ে দিলেন তাঁর কাছে অপর্ণা হওয়ার অফার আসেনি। কিন্তু যদি আসত তাহলে রাজি হতেন দিতিপ্রিয়ার বদলি হতে? শান্ত গলায় অভিনেত্রী জানালেন, ‘আসলে ভেবে দেখতাম। কিন্তু আসেনি যখন তখন ভেবে লাভ কী।' জীতুর সঙ্গে অতীতে কাজ করেছেন সম্পূর্ণা। হয়তো তোমারই জন্য সিরিয়ালে জীতুর নায়িকা ছিলেন তিনি।

    দুজনের রসায়ন পর্দায় নজর কেড়েছিল। বয়স কিংবা উচ্চতার ফারাক, তাঁদের কেমিস্ট্রিতে কোনও বাধা হয়নি। সহ-অভিনেতা হিসাবে জীতু কেমন? সম্পূর্ণা অকপটে বললেন, ‘জীতুদা খুব পেশাদার মানুষ। কাজেই ঢুবে থাকেন। আমার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কোনও অসুবিধা হয়নি। আমারও রোম্যান্টিক সিনও করেছি। অফ-স্ক্রিনেও ভালো বন্ডিং ছিল। আমরা একসঙ্গে কত রিল বানাতাম’। সিরিয়াল শেষ হয়েছে প্রায় বছর চারেক আগে। এখন আর জীতুর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই সম্পূর্ণার, জানাতে ভুললেন না।

    শুধু জীতু নয়, দিতিপ্রিয়ার সঙ্গেও কাজ করেছন সম্পূর্ণা। করুণাময়ী রাণী রাসমণিতে দিতিপ্রিয়ার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। কো-স্টার হিসাবে দিতিপ্রিয়া কেমন? প্রশ্ন শুনে নায়িকা বললেন, ‘আসলে আমার বেশিরভাগ দৃশ্যই থাকত মথুরের (গৌরব চট্টোপাধ্য়ায়) সঙ্গে। তা ছাড়া দিতিপ্রিয়ার মেকআপ রুমও আলাদা ছিল। খুব বেশি পরিচয়ের সুযোগ হয়নি’।

    দীর্ঘদিন ছোটপর্দা থেকে দূরে সম্পূর্ণা। ভালো সুযোগের অপেক্ষা রয়েছেন। অকপটে বললেন, এখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের বড় অভাব। দ্রুত পর্দায় ফিরুক সবার প্রিয় ‘জগদম্বা’, এমনটাই কামনা ভক্তদের।

