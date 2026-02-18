Edit Profile
    Samrat-Moyna: ‘আদৌ জল এগোচ্ছে, নাকি পিছোচ্ছে…’! বিয়ের পর ৩ বার গর্ভপাত, ময়নার সঙ্গে দাম্পত্য নিয়ে কী বললেন সম্রাট?

    দুই পরিবারের অমতে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সম্রাট ও ময়না মুখোপাধ্যায়। বিয়ের ১৬ বছর পর, যমজ সন্তানের মা-বাবা হন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দাম্পত্য নিয়ে কথা বললেন এই জুটি। 

    Published on: Feb 18, 2026 5:05 PM IST
    By Tulika Samadder
    গত বছর শোনা গিয়েছিল যে, সম্রাট মুখোপাধ্যায় ও ময়না মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে নাকি ভাঙতে বসেছে। যদিও জল্পনায় জল ঢেলেছিলেন তাঁরা আগেই। সম্প্রতি এক পডকাস্টে দাম্পত্যের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বললেন সম্রাট ও ময়না। সম্রাট একবাক্যে মেনে নেন যে, তিনি বাইরে গিয়ে যেমন কাজ করেছেন, তেমন সংসার সামলেছেন ময়না। নিজের কেরিয়ার স্যাক্রিফাইজ করে সামলেছেন ঘর। ময়নার সাপোর্ট না পেলে, আজকের জায়গায় পৌঁছতে পারতেন না।

    সম্রাট ও ময়না।
    দাম্পত্যকে গঙ্গার গতিপথের সঙ্গে তুলনা সম্রাটের:

    Debbii Unleas চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কথা বলেন সম্রাট। বৈবাহিক সম্পর্ককে তুলনা করেন গঙ্গার সঙ্গে। বলেন, ‘ভালোবাসার তিনটি পর্যায় থাকে। প্রথমটি হচ্ছে যেমন গঙ্গা হিমালয় যখন গঙ্গোত্রি থেকে নামে, হৃষিকেশের কাছে, ফেনা থাকে, উথাল-পাতাল হয়। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, সাংঘাতিক একটা এনার্জি। আর দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে বেনারস, এই পর্যায়ে গঙ্গা নেমে এসেছে। এখানে গঙ্গার স্রোত আছে, কিন্তু অনেকটা থিতু।’

    ‘আর শেষ পর্যায় হচ্ছে মোহনা। যেখানে তুমি বুঝতেই পারব না আদৌ জল এগোচ্ছে, নাকি পিছোচ্ছে, নাকি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বিয়ের ২৪ বছরে পা দিলাম। এখন আর বলতে দরকার হচ্ছে না, আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি আমায় ভালোবাসো। আমরা চলো একসঙ্গে গিয়ে রোজ ড পালন করব।’, বলেন সম্রাট।

    সম্রাট ও ময়নার বিয়ে:

    দুই পরিবারের অমতে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সম্রাট ও ময়না মুখোপাধ্যায়। এবং এই দম্পতি তাদের বিয়ের ১৬ বছর পর যমজ পুত্র সন্তানের মা-বাবা হন। যদিও এই অপেক্ষা এত দীর্ঘ হওয়ার কথা ছিল না। বিয়ের পর তিনবার অন্তঃসত্ত্বা হলেও স্বামী সম্রাটের কথায় গর্ভপাত করিয়েছিলেন ময়না। সেই কথা স্টার জলসার রিয়ালিটি শো ইস্মার্ট জোড়িতে নিজেরাই ভাগ করে নেন। কারণ হিসাবে জানিয়েছিলেন, ‘তখন সবে আমাদের অভিনয় জীবন শুরু হয়েছে। এই সময়ে যদি আমরা আটকে পড়ি, চাপ হয়ে যেতে পারে’।

    ইস্মার্ট জোড়িতে এসে সম্রাট বলেছিলেন, ‘প্রথমবার যখন ও অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল।…. আমরা তখন বাবা-মা’র থেকে আলাদা থাকছিলাম। ওই একটা ঘরে সন্তানকে বড় করা খুব কঠিন ছিল'। ময়না জানিয়েছিলেন, ‘তৃতীয়বার গর্ভপাত করানোর সময় আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল, মনে একটা বিষয় চলছিল, আমার জীবনে কি এমনটাই ঘটতে থাকবে? আমি কি কোনওদিন নিজের সন্তানের মুখ দেখতে পাব না? কারণ বারবার এমন শারীরিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেলে ভবিষ্যতে হয়ত আমি মা নাও হতে পারি’।

