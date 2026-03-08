Sana Ganguly: লন্ডনে থাকলেও মনেপ্রাণে বাঙালি সানা! জানেন কত মাইনের চাকরি করেন সৌরভ কন্যা?
Sana Ganguly: পরিবার থেকে দূরে একা লন্ডনে থাকে সানা। চাকরি করে নামী কোম্পানিতে। জানেন সৌরভ কন্যার শিক্ষাগত যোগ্যতা?
তিনি ‘মহারাজ’-এর আদরের রাজকন্যা। কিন্তু গ্ল্যামার দুনিয়ার হাতছানি এড়িয়ে নিজের যোগ্যতায় বিদেশের মাটিতে কেরিয়ার গড়েছেন সানা গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি কলকাতায় নিজের তুতো দাদার বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন এই স্টারকিড। সেখানে সানার মোহময়ী সাজ ছিল চোখে পড়ার মতো। বাবা-মা'র মাঝখানে সব লাইমলাইট কাড়লেন সৌরভ তনয়া।
বিয়ের বাড়ির রাজকীয় সাজ:
দাদার বিয়েতে সানার সাজ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁকে দেখা গিয়েছে জমকালো সোনালি রঙা শিফন শাড়িতে। স্লিভলেস ব্লাউজ, গলায় হীরের নেকলেস আর খোলা চুলে সানার এই ‘মডার্ন এথনিক’ লুক ছিল প্রশংসনীয়। সঙ্গে দামী হাতঘড়ি আর ডিজাইনার ক্লাচ তাঁর সাজে যোগ করেছিল এক অন্য মাত্রা। মিষ্টি হাসিতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বিলেতে থাকলেও মনেপ্রাণে তিনি এক্কেবারে বাঙালি।
ওদিকে সৌরভের দেখা মিলল কালো কুর্তা আর সাদা পাজামায়। ডোনার পরনে ছিল নীল রঙা লাল পেড়ে ভারী সিল্কের শাড়ি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈর্ষণীয় কেরিয়ার:
সানা কেবল সুন্দর সাজেই নয়, মেধার দিক থেকেও সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন। লন্ডনের বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (UCL) থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হয়েছেন তিনি। তবে ক্লাস টুয়েলভ অবধি কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছেন সানা। লরেটো স্কুল থেকে ১০+২ পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন সৌরভ কন্যা। UCL অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন সানা গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর যুক্তরাজ্যের একাধিক নামীদামী কনলাস্টিং ফার্ম যেমন পিডব্লুসি (PWC), ডেলোয়েটে (Deloitte) ইন্টার্নশিপ করেছেন, এরপর আপতত সেখানেই চাকরিরতা। PwC এবং Deloitte-এর মতো কনসাল্টিং ফার্মের বার্ষিক বেতন প্যাকেজ ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা প্রতি বছর৷ অর্থাৎ শুরু থেকেই মোটা টাকা রোজগার করেন তিনি।
বর্তমানে লন্ডনের INNOVERV-এ একজন সিনিয়র পরামর্শক হিসাবে মোটা বেতনের চাকরি করছেন সানা। যদিও তাঁর সঠিক মাইনের অঙ্কটি ব্যক্তিগত রাখা হয়েছে, তবে সূত্রমতে, লন্ডনের কর্পোরেট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তাঁর বার্ষিক প্যাকেজ কোটি টাকার বেশি। সুতরাং মাত্র ২৫ বছর বয়সেই কর্পোরেট জগতে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন সানা। নাচ বা ক্রিকেট নয়, একদম ভিন্ন জগত বেছেছেন নিজের জন্য।
দাগিরির মঞ্চেও সৌরভকে বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ে কিন্তু লন্ডনেই থাকতে চায়। কারণ সেখানে অনেক ‘সৌরভ-কন্যা’ হওয়ার বোঝা বইতে হয় না তাঁকে। সৌরভ ও ডোনার একমাত্র সন্তান সানা। ২০০১ সালে জন্ম তাঁর। ছোট থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি মায়ের কাছে নাচেরও তালিম নিয়েছেন সানা। তবে খেলাধূলার প্রতি সেভাবে ঝোঁক ছিল না তাঁর। এখন সময় পেলেই ডোনা এবং সৌরভ লন্ডনে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে সময় কাটান।