‘চিৎকার করে না, মাঝে মাঝে খুব শান্তভাবেই…’! সৌরভ না ডোনা, কাকে বেশি ভয় পান সানা?

‘চিৎকার করে না, মাঝে মাঝে খুব শান্তভাবেই…’! সৌরভ না ডোনা, কাকে বেশি ভয় পান সানা?
বর্তমানে চাকরি সূত্রে লন্ডনে থাকেন সানা। বাবা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বা মা ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের পথে হেঁটে ক্রিকেট না নাচকে নিজের কেরিয়ার হিসেবে বাছেননি। যদিও তাতেও অবশ্য সৌরভ-কন্য়াকে নিয়ে চর্চা একফোঁটা কমেনি।
মা ডোনা বা বাবা সৌরভের পথে হেঁটে বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখেননি সানা গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও সমানভাবে জনপ্রিয় তিনি। হামেশাই চর্চায় থাকেন, কখনো লাইফস্টাইল নিয়ে, কখনো আবার লন্ডনে মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মা-বাবার সঙ্গে কেমিস্ট্রি নিয়ে কথা বলেছেন সানা। টি২-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, মায়ের থেকে বাবাকেই একটু বেশি ভয় পান। একবার যদি কোনো জিনিস সৌরভ মানা করে দেন, তাহলে বাবাকে রাজি করাতে বেশ বেগ পেতে হয় মেয়েকে।
ডোনার কাছে বকা খাওয়া নিয়ে সানা
সানার দাবি, ডোনার কাছে আগে একটু বেশিই বকা খেতেন তিনি। এখন সেই মাত্রা কমেছে। তবে এখন মাঝে মাঝে একটু শাসন করেন মা। সানার কথায়, ‘পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়া এবং সঠিক সময়ে কাজ করার ব্যাপারে মা বরাবরই খুব কঠোর। কিন্তু এখন আমরা অনেক বেশি বন্ধু হয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে অবশ্য বকা খাই-- ‘তুমি এখনো ঘুমাওনি’, ‘খাওয়া হয়নি তোমার’! কিন্তু এখন মা একচু একটু বোঝে যে আমি বড় হয়েছি। আমরা বন্ধুর মতো কথা বলতে পারি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, মায়ের কাছে আমি এখনও সেই ছোটটিই আছই। তবে আগের চেয়ে একটু কম ভয় পাই।’
অনেক ‘পরিণত’ সানা এখন, জানালেন ডোনা
এদিকে মেয়ের প্রসঙ্গে ডোনা বলেন, ‘ও অনেক বদলে গিয়েছে। অনেক পরিণত হয়েছে। ভারতে থাকলে কখনোই এত পরিণত হত না। যখন তুমি বিদেশে একা থাকো এবং সেখানে একা-একা তোমাকে এত কাজ করতে হয়, তখন তুমি অনেক কিছু শিখতে পার। বিভিন্ন পরিস্থিতি সামলাতে পারো।’
লন্ডনে থাকার পর কতটা বদলেছেন সানা?
সানা নিজেও জানান, ‘যেহেতু আমি এখন উপার্জন করছি, তাই আমি টাকার মূল্যও শিখেছি, যা একটি দুর্দান্ত জিনিস। আমি আরও দায়িত্বশীল আর সতর্ক হয়েছি।’
কাকে বেশি ভয় পান সানা, ডোনা না সৌরভ?
কথাতেই আছে ‘পাপা কি পরী’! সৌরভ নিজেও মেয়েকে নিয়ে খুব ইমোশনাল আর প্রোটেক্টিভ। বরাবরই তাঁর কথায় তা ধরা পড়ে। সানা-র যদিও দাবি, তিনি মায়ের থেকে বাবাকে বেশি ভয় পান। সৌরভ কন্যা বললেন, ‘যদি তুলনা করতেই হয়, আমার মা আমার বন্ধুর মতো! আমি আসলে আমার বাবাকে ভয় পাই। ওঁরা কখনোই চিৎকার করে না আমার উপর বা তিরস্কার করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে খুব শান্তভাবে তিনি (বাবা) বলবেন, 'না, এটা হবে না'। কিন্তু তারপর, আমি যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি (হাসি) । কলকাতায় আমার উপর এখনো কারফিউ আছে। রাত ১১টা বাজলেই, বাবা প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ফোন করা শুরু করে।’