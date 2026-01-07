সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা প্রভাসের ‘দ্য রাজা সাব’-এর বাজেট ফাঁস করলেন! কোন দুই ছবির সমান জানেন?
পরিচালক মারুথির ভৌতিক কমেডি ছবি, দ্য রাজা সাব, ২০২২ সাল থেকে নীরবে নির্মাণাধীন, ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার আগে। প্রভাস অভিনীত ছবিটির প্রযোজনা সংস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, পিপল মিডিয়া ফ্যাক্টরি এখন এটিকে সমর্থন করছে।
পরিচালক মারুথির ভৌতিক কমেডি ছবি, দ্য রাজা সাব, ২০২২ সাল থেকে নীরবে নির্মাণাধীন, ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার আগে। প্রভাস অভিনীত ছবিটির প্রযোজনা সংস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, পিপল মিডিয়া ফ্যাক্টরি এখন এটিকে সমর্থন করছে। এবং প্রযোজক টিজি বিশ্ব প্রসাদ প্রচারের সময় ছবিটির বাজেটের বিস্তারিত প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানালেও, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা এড়িয়ে যান যে এটি আরআরআর এবং সিকান্দারের মতোই।
"দ্য রাজা সাব"-এর একটি প্রচারমূলক ভিডিওতে, যেখানে অভিনেতা প্রভাস, মালবিকা মোহনন, নিধি আগরওয়াল এবং ঋদ্ধি কুমার অভিনীত ছিলেন, সন্দীপ অসাবধানতাবশত প্রকাশ করেছিলেন যে ছবিটির বাজেট ছিল ₹ 400 কোটি। প্রভাসকে কয়েক দিনের মধ্যে ছবিটি শেষ করার ভান করার জন্য উত্তেজিত করে স্পিরিট পরিচালক বলেন, "এটি একটি বড় সেট, তিনজন নায়িকা, গান আছে, দাদি (দাদী) আছে এবং ₹ 400 কোটি বাজেট, এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি 40 দিনের মধ্যে এটি শেষ করবেন।"
এর ফলে ছবিটির বাজেট এসএস রাজামৌলির আরআরআর, এআর মুরুগাদোসের সিকান্দার এবং অয়ন মুখার্জির ওয়ার ২-এর সমান হয়ে যায়, যেগুলোর বাজেট প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বলে জানা গেছে । মুম্বাইয়ে দ্য রাজা সাব-এর একটি প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে বিশ্বাকে ছবিটির জাঁকজমক এবং বাজেট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি বলেন যে ছবিটির ক্লাইম্যাক্স বইগুলির মধ্যে একটি হবে। "এতে আমাদের আড়াই বছর সময় লেগেছে। ১২০ দিনের শুটিংয়ের পর আপনি সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ৪০ মিনিটের ক্লাইম্যাক্স দেখতে পাবেন। ধরা যাক ছবির বাজেটে অনেক শূন্য রয়েছে," প্রযোজক হেসে বললেন।
রাজা সাব হল মারুথির লেখা ও পরিচালনায় নির্মিত একটি ভৌতিক কমেডি ছবি, যা পিপল মিডিয়া ফ্যাক্টরি এবং আইভিওয়াই এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত। এতে অভিনয় করেছেন প্রভাস, সঞ্জয় দত্ত, বোমান ইরানি, নিধি আগরওয়াল, মালবিকা মোহনন, ঋদ্ধি কুমার এবং জারিনা ওয়াহাব । ৯ জানুয়ারী মুক্তির আগে, চলচ্চিত্র নির্মাতারা অন্ধ্র প্রদেশে টিকিটের দাম বাড়ানোর অনুমতি পেয়েছেন, ৮ জানুয়ারী প্রিমিয়ার টিকিটের দাম ছিল ১০০০ টাকা ।
News/Entertainment/সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা প্রভাসের ‘দ্য রাজা সাব’-এর বাজেট ফাঁস করলেন! কোন দুই ছবির সমান জানেন?