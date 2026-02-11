ভূস্বর্গের কোলে সুইমিংপুলে কালো বিকিনিতে সন্দীপ্তা, বরফের মাঝে ছড়ালেন উষ্ণতার পরশ

এই মুহূর্তে জম্মু কাশ্মীরের বুকে এক আনতে ছুটি কাটাচ্ছেন টলি অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন। ধারাবাহিক বা সিনেমার পর্দায় যেভাবে তিনি সাহসী ঠিক তেমনি সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিছু সাহসী ছবি পোস্ট করলেন অভিনেত্রী। ভূস্বর্গের মাঝে সুইমিংপুলে জলকেলি করতে দেখা গেল অভিনেত্রীকে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, যেখানে বরফ উষ্ণতার সঙ্গে মিলিত হয়। ছবিতে অভিনেত্রীকে সুইমিংপুলে একটি কালো রঙের সুইমিং শ্যুট পরে থাকতে দেখা যায়। চোখে রোদ চশমা, খোলা চুল সব মিলিয়ে যেন জল পরীর মতো দেখতে লাগছে অভিনেত্রীকে।
তবে অভিনেত্রীকে যতটা সুন্দর লাগছে তার থেকেও বেশি সুন্দর পিছনের প্রাকৃতিক দৃশ্য। একদিকে বরফের ঘেরা পর্বত, তার সামনে সারি সারি পাইন গাছ, সবশেষে একের পর এক সাজানো রিসোর্ট। সব মিলিয়ে এমন মন মাতানো দৃশ্য দেখলে কার না ভালো লাগে!
অভিনেত্রীর পোস্ট করা এই ছবিতে তাঁকে ভালোবাসায় ভরিয়েছেন ভক্তরা। যদিও এই একটি ছবি নয়, এর আগেও কাশ্মীরের বুকে দাঁড়িয়ে আরও একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে সন্দীপ্তাকে। তার মধ্যেই কোনও ভিডিয়োয় অভিনেত্রীকে দেখা গিয়েছে বরফের মাঝে স্বেতশুভ্র পোশাক পরে থাকতে, কোনটাই আবার সিনেমার স্টাইলে পাহাড়ি এলাকায় হেঁটে বেড়াতে দেখা যায় তাঁকে।
প্রসঙ্গত, গতবছর সম্পূর্ণ নামের একটি হিন্দি ধারাবাহিকের অভিনয় করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। এছাড়াও নীলাঞ্জন এর সঙ্গে জুটি বেঁধে বীরাঙ্গনা সিরিজে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী যেখানে তিনি মহিলা পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।