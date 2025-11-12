'সবচেয়ে যত্নশীল, সৎ…', সৌম্যর জন্মদিনে আদুরে পোস্ট সন্দীপ্তার

জনপ্রিয় অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন। টলিপাড়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন তিনি বি-টাউনে। তাঁর ধারাবাহিক রমরম করে চলছে। সিনেমা থেকে সিরিজ সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ। কাজের জগৎ নিয়ে প্রবল ব্যস্ত নায়িকা। তার মাঝেই বরের জন্মদিনে মিষ্টি বার্তা দিলেন নায়িকা।
বুধবার অভিনেত্রীর স্বামী সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ ছবি দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান অভিনেত্রী। কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখানের একটি ছবি পোস্ট করেন। তাছাড়াও তাঁরা ঘুরতে যাওয়ার নানা মুহূর্তের ছবি ভাগ করে নেন। ছবিগুলি পোস্ট সন্দীপ্তা ক্যাপশনে লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন সৌম্য। আমার অসাধারণ স্বামীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমার দেখা সবচেয়ে যত্নশীল, সৎ এবং নীতিবান মানুষ। তোমাকে আমার বলতে পেরে আমি খুব গর্বিত। আমার ভালোবাসা, আমার সঙ্গী, আমার চিরকাল। তোমার সত্যিকারের সাফল্য এবং সুখ কামনা করছি।’
তাঁর এই পোস্ট ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন নেটিজেনরা। বহু তারকাও নানা কমেন্টে ভরিয়ে দিয়েছেন। সৌম্যকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। উষসী রায় লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন।’ মিমি দত্ত হার্ট ও ফুলের তোড়ার ইমোজি দিয়ে কমেন্ট করেন। তাছাড়াও অনুরাগীরা নানা মন্তব্য করেন। একজন লেখেন, ‘আজ তোমার বিশেষ দিন, ঈশ্বর তোমার জীবনকে আনন্দে, ভালোবাসায় আর সফলতায় ভরিয়ে দিক।’
সমাজ মাধ্যমে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, ‘সবকিছুর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমার মতো পার্টনার, যে সব সময় আমাকে সাপোর্ট করে, এমন মানুষকে নিজের মতো করে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। আবার ফিরে যেতে হবে কাজে। কিন্তু এই স্মৃতি মনে থেকে যাবে।’