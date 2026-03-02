Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শুভশ্রীর পর এবার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আটকে সন্দীপ্তাও! নেপথ্যে উত্তাল আবু ধাবি, কেমন আছেন তাঁরা?

    মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিমান পরিষেবা নানা ভাবে ব্যহত হচ্ছে। আর তার জেরেই বিদেশের বহু তারকা আটকা পড়েছেন। বিদেশে আটকে সন্দীপ্তা সেনও। নায়িকার সঙ্গে তাঁর স্বামী সৌম্য মুখোপাধ্যায়ও রয়েছেন। যদি দুবাই নয়, বরং প্যারিসে আটকা পড়েছেন তিনি।

    Published on: Mar 02, 2026 2:38 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিমান পরিষেবা নানা ভাবে ব্যহত হচ্ছে। আর তার জেরেই বিদেশের বহু তারকা আটকা পড়েছেন। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোট্ট ছেলে ইউভান নিয়ে দুবাইতে আটকে। সেখানের পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ। আর এবার খবর বিদেশে আটকে সন্দীপ্তা সেনও। নায়িকার সঙ্গে তাঁর স্বামী সৌম্য মুখোপাধ্যায়ও রয়েছেন। যদি দুবাই নয়, বরং প্যারিসে আটকা পড়েছেন তিনি।

    শুভশ্রীর পর এবার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আটকে সন্দীপ্তাও! নেপথ্যে উত্তাল আবু ধাবি, কেমন আছেন তাঁরা?
    শুভশ্রীর পর এবার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আটকে সন্দীপ্তাও! নেপথ্যে উত্তাল আবু ধাবি, কেমন আছেন তাঁরা?

    আরও পড়ুন: বোমা বিস্ফোরণ হোটেলের পাশে, 'বেরোতে পারছে না…', জানালেন শুভশ্রীর বাবা, ছেলেকে নিয়ে দুবাইতে কেমন আছেন নায়িকা?

    এই প্রসঙ্গে নায়িকা আজকালকে বলেন, ‘১৮ ফেব্রুয়ারি নরওয়ে ট্রিপে আসি আমরা। আগামিকাল ফেরার কথা ছিল। এই ভাবে আটকে পড়ব কে জানত? আমাদের প্যারিস থেকে কলকাতা ফেরার ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে। কারণ, ওই ফ্লাইটটা আবু ধাবি হয়ে আসত, তাই। যদি হয়, আমরা অন্য কোনও উপায়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছি। কারণ ৫ তারিখও যদি না বাড়ি ফিরতে পারি, তাহলে কী যে হবে! চিন্তা হচ্ছে। আমার আর সৌম্যর দু'জনেরই তো কাজ আছে। ওকে অফিস জয়েন করতে হবে। আমায় শ্যুটিং-এ ফিরতে হবে। এই পরিস্থিতিতে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই বলে মনে হচ্ছে।'

    কিন্তু প্যারিসের অবস্থা কেমন? সেই প্রসঙ্গেও নায়িকা বলেন ‘প্যারিসে তো তেমন আঁচ পড়েনি। কিন্তু কলকাতায় ফেরার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিট কেটেছিলাম। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আমাদের জানানো হয় ৫ মার্চ একটা ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু তেমন কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেনি ওরা। আমরা আপাতত এয়ারপোর্টেই আছি। এবার আবারও হোটেলে ফিরতে হবে।’

    আরও পড়ুন: শাহরুখের যশ চোপড়া ছিল, কিং খানের স্টারডম প্রসঙ্গে যা বললেন সুনীল!

    প্রসঙ্গত, ইরানের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইসরায়েল তাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ইরান ইসরায়েলি ও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রতিশোধ নিয়েছে। এর প্রভাব দুবাইতেও পড়েছে।

    সন্দীপ্তা ছাড়াও অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, সোনাল চৌহান আটকে পড়েছিলেন দুবাইতে। সোনাল সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আবেদনও জানিয়েছিলেন তাঁকে দেশে ফিরতে সাহায্য করার জন্য। তাছাড়াও ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিভি সিন্ধুও এই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। অন ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য সিন্ধু বার্মিংহামে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি এই বিপর্যয়ের মধ্যে আটকে গিয়েছেন। পিভি সিন্ধু তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন।

    News/Entertainment/শুভশ্রীর পর এবার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আটকে সন্দীপ্তাও! নেপথ্যে উত্তাল আবু ধাবি, কেমন আছেন তাঁরা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes