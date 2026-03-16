Bumrah-Sanjana Anniversary: মাত্র ২ শব্দ লিখে বিয়ের জন্মদিনে শুভেচ্ছা! বুমরাহকে প্রকাশ্যেই এসব কী বলল সঞ্জনা

Bumrah-Sanjana Anniversary: মাত্র ২ শব্দ লিখে বিয়ের জন্মদিনে শুভেচ্ছা! বুমরাহকে প্রকাশ্যেই এসব কী বলল সঞ্জনা
২০১৯ বিশ্বকাপের সময় প্রথম বার দেখা হয়েছিল বুমরাহের সঙ্গে সঞ্জনার। এরপর ২০২১ সালের ১৫ মার্চ বিয়ে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে বিয়ের পাঁচ বছর। এক পুত্র সন্তানের মা-বাবাও হয়েছেন তাঁরা।
২০২১ সালের ১৫ মার্চ ক্রীড়া উপস্থাপিকা সঞ্জনা গণেশনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ভারতীয় ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরাহ। আর গত রবিবার ছিল তাঁদের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী। আর এই বিশেষ দিনে, ইনস্টাগ্রামে বুমরাহ সঞ্জনার সঙ্গে তাঁর কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন। আর সেই পোস্টের ক্যাপশনে শুধুই লেখেন, ‘হ্যাপি অ্য়ানিভারসারি’! ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হয়নি সঞ্জনার। এই নিয়ে বরকে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করেন সঞ্জনা।
অ্যানিভার্সারিতে বুমরাহ-র পোস্টে সঞ্জনার কটাক্ষ
ভারতের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা পালনকারী বুমরাহ পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘হ্যাপি অ্য়ানিভারসারি’! জানেন জবাবে কী লেখেন সঞ্জনা? তিনি মন্তব্য করেন, ‘কিডনি ছুঁয়ে যাওয়া ক্যাপশন ইয়ার’!
রোম্যান্টিক সঞ্জনা
সঞ্জনা অবশ্য মোটেও এতটা আন-রোম্যান্টিক একটা পোস্ট করেননি। তিনি বুমরাহর সঙ্গে বেশ অনেকগুলি ছবি শেয়ার করে উজার করে দেন মনের কথা। লেখেন, ‘জীবন আমাদের যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, পৃথিবী যতই কোলাহলপূর্ণ হোক না কেন, সবসময় শুধু একটা জিনিস থাকুক আমাদের সঙ্গে- তুমি, আমি এবং আমাদের আলিঙ্গন যা বাড়ির মতো মনে হয়। আমার সেরা বন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়ে ফেললাম। আমার প্রিয় গল্প এটা, সবসময় এবং চিরকাল থাকবে।’
২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বুমরাহ
আইসিসি মেনস টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ডকাপ ২০২৬-এ বুমরাহর পারফরমেন্স ছিল দুর্দান্ত। তিনি সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের হয়ে আটটি ম্যাচ খেলেন এবং ১৪ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করে টুর্নামেন্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেট নেন। ৮ মার্চ, রবিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে, বুমরাহ চার ওভারের কোটায় মাত্র ১৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন।
বুমরাহ ও সঞ্জনার লাভ স্টোরি
২০১৯ বিশ্বকাপের সময় প্রথম বার দেখা হয়েছিল বুমরাহের সঙ্গে সঞ্জনার। হরভজন ও গীতার পডকাস্টে এসে নিজেই জানিয়েছিলেন সে কথা। সঞ্জনার কথায়, একদিন তিনি ভারতীয় দলের অনুশীলন দেখতে গিয়েছিলেন। দলের কয়েকজন ক্রিকেটার দূর থেকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেও বুমরাহ নাকি একেবারেই তাকাননি। সঞ্জনা মজার ছলে বলেন, ‘ডিকে (দীনেশ কার্তিক) আর কয়েকজন হাত নেড়েছিল, কিন্তু জসপ্রীত খুব গম্ভীর মুখে অনুশীলন করে যাচ্ছিল। যেন ঠিক করে নিয়েছে—আমার দিকে তাকাবেও না, হাতও নাড়বে না!’ এতে সঞ্জনার মনে হয়েছিল, হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন বুমরাহ। এমনকী তিনি ভেবেছিলেন, বুমরাহ হয়তো বিবাহিত বা প্রেমিকা আছে। তাই তিনি আর আলাপ করার চেষ্টা করেননি। তবে কয়েকদিন পর যখন দু’জনের কথা বলা শুরু হয়, তখনই ভুল ভাঙে সঞ্জনার। তিনি বুঝতে পারেন, প্রথমে যেটা ভেবেছিলেন, বাস্তবে বিষয়টা একেবারেই তেমন ছিল না।
আর বউয়ের কথায় পাশ থেকে বুমরাহ বলে ওঠেন, ‘ও একতরফা গল্প বলছে। ও ভেবেছিল আমি নাকি বিয়ে করে ফেলেছি! আসলে আমি বরাবরই খুব লাজুক। নতুন মানুষের সঙ্গে মিশতে আমার সময় লাগে, তাই সহজে কাউকে 'হাই' বলি না।’