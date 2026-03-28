    বউ-বাচ্চা নিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই ঘিরে ধরল ছবি শিকারীরা! রেগেমেগে কী বললেন সঞ্জয়

    ধুরন্ধর ২ এর সাফল্যের মধ্যে সঞ্জয় দত্তের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সঞ্জয় দত্ত তাঁর স্ত্রী মান্যতা দত্ত ও সন্তানদের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামছেন। ছবি শিকারীরা তাএদের ভিডিয়ো নেওয়ার চেষ্টা করতেই বিরক্তি প্রকাশ অভিনেতার। 

    Mar 28, 2026, 10:50:28 IST
    Written by Tulika Samadder
    ধুরন্ধর ২-এর বড় সাফল্যের মাঝেই ছবিতে এসপি চৌধুরীর চরিত্রে অভিনয় করা সঞ্জয় দত্ত-এর একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিয়োতে তাঁকে পাপারাজ্জিদের ওপর বিরক্ত হতে দেখা যায়। ভিডিয়োতে তিনি তাঁর স্ত্রী মান্যতা দত্ত এবং দুই সন্তানের সঙ্গে ছিলেন। পাপারাজ্জিরা যখন তাঁর পরিবারের সঙ্গে ভিডিও নিচ্ছিলেন, তখন সঞ্জয় দত্তকে বিরক্ত হতে দেখা যায়। চিৎকার করে বলে ওঠেন, ‘বন্ধ কর না বে…’!

    সঞ্জয় দত্ত।
    সঞ্জয় দত্তের ভিডিয়ো ভাইরাল

    ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, সঞ্জয় দত্ত পরিবারের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামছেন। সেই সময় পাপারাজ্জিরা তাঁর ভিডিও তুলছিলেন। হঠাৎই তাঁদের দিকে নজর পড়তেই তিনি ক্যামেরা বন্ধ করতে বলেন—'বন্ধ কর না বে।'

    সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া

    এই ভিডিও ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘সঞ্জয় দত্ত বলিউডের আন্ডারটেকার।’ অন্য একজন পাপারাজ্জিদের উদ্দেশে মজা করে লিখেছেন, ‘মিল গয়া প্রসাদ।’ অনেকেই হাসির ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

    পরিচালক আদিত্য ধর-এর ‘ধুরন্ধর ১’ ও ‘ধুরন্ধর ২’-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ সঞ্জয় দত্ত। ছবিতে তিনি এসপি আসলাম চৌধুরীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি বালুচদের ঘৃণা করেন। ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

    ধুরন্ধর ২-এর সাফল্যের মধ্যেই তিনি তাঁর আগামী ছবি ‘আখরি সাওয়াল’-এর ফার্স্ট লুকও প্রকাশ করেছেন। এই ছবি আগামী ১৫ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন অমিত সাধ, সমীরা রেড্ডি, ত্রিধা চৌধুরী এবং নীতু চন্দ্রা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অভিজিৎ মোহন ওয়ারাং।

    ব্যক্তিগত জীবন

    সঞ্জয় দত্ত ২০০৮ সালে মান্যতা দত্তকে বিয়ে করেন। তাঁদের যমজ সন্তান রয়েছে—ছেলে শহরান দত্ত এবং মেয়ে ইকরা দত্ত। সঞ্জয় দত্তের বাবা সুনীল দত্ত ছিলেন বলিউডের একজন প্রখ্যাত অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক। পাশাপাশি তিনি রাজনীতি ও সমাজসেবার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ২০০৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সঞ্জয় দত্তের মা নার্গিস দত্ত ছিলেন হিন্দি সিনেমার এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী।

    News/Entertainment/বউ-বাচ্চা নিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই ঘিরে ধরল ছবি শিকারীরা! রেগেমেগে কী বললেন সঞ্জয়
