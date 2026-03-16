গানের কথায় যৌন ইঙ্গিত, অশালীন অঙ্গভঙ্গি! নোরা ও সঞ্জয়ের গান দেখে ক্ষেপে লাল নেটিজেনরা

গানের কথায় যৌন ইঙ্গিত, অশালীন অঙ্গভঙ্গি! নোরা ও সঞ্জয়ের গান দেখে ক্ষেপে লাল নেটিজেনরা
বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'কেডি দ্য ডেভিল' নিয়ে চর্চায়। খলনায়ক সঞ্জয় দত্ত এবং নোরা ফাতেহি রীতিমতো আগুন ধরিয়েছেন। দর্শকরা নোরার নাচের ভঙ্গি দেখে প্রশংসা করলেও, অনেকই গানের কথা নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট। অনেকের মতে কথাগুলি অত্যন্ত অশ্লীল, সঙ্গে যৌন ইঙ্গিতও রয়েছে।
বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'কেডি দ্য ডেভিল' নিয়ে চর্চায়। ছবিটি ৩০ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। সম্প্রতি, 'কেডি: দ্য ডেভিল'-এর নতুন গান ‘সারকে চুনার তেরি সারকে’ মুক্তি পেয়েছে। এই কন্নড় প্যান-ইন্ডিয়া ছবির গানটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
‘কেডি: দ্য ডেভিন’ ছবির ‘সারকে চুনার তেরি সারকে’ গানটি একটি ডান্স বারের প্রেক্ষাপটে শ্যুট করা হয়েছে। এই গানে, নোরা অনেক নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে নেচেছেন। গত সপ্তাহান্তে প্রকাশিত এই গানের প্রোমোতে, নোরাকে ঘাগরা-চোলি পরে নাচতে দেখা গিয়েছে। অনেকের মতে পোশাকটি ভীষণ ভাবে খোলামেলা। তাই প্রোমো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই গানটি নিয়ে ব্যপক আলোচনা শুরু হয়। এই গানের হুক স্টেপে দেখা গেছে যে নোরা বারবার ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ওড়না পল্লু ফেলে দিচ্ছেন। আর এই সবটা দেখেই বিব্রত নেটিজেনরা।
তবে, রবিবার যখন পুরো গানটির লিরিক ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে, তখন নাচের অঙ্গভঙ্গির থেকে দর্শকদের মনোযোগ সরে যায় গানের কথার দিকে। গানের শুরুর লাইনগুলি অনেকের মতেই যৌনগন্ধী। গানটি গেয়েছেন মঙ্গলী, গানের কথা লিখেছেন রাকিব আলম
গানের কথা নিয়ে অনেকেই তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করছে। ইউটিউবে একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘অশ্লীলতা চরমে।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘গানের কথাগুলো এত অশ্লীল।’ গানটির নাচ নিয়েও যথেষ্ঠ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। একজন ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, ‘এটা কী ধরনের কথা? এটা ২০২৬ সাল, আর এখনও এই ধরণের গান এবং নাচ?’ আরও বেশ কয়েকজন গানটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।
News/Entertainment/গানের কথায় যৌন ইঙ্গিত, অশালীন অঙ্গভঙ্গি! নোরা ও সঞ্জয়ের গান দেখে ক্ষেপে লাল নেটিজেনরা