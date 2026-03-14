    পাকিস্তানী ভক্তর থেকে সোনার জল করা আইফোন উপহার পেলেন সঞ্জয়! জানেন দাম কত?

    Mar 14, 2026, 18:26:07 IST
    By Sayani Rana
    অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত হলেন সেই সব তারকাদের মধ্যে একজন যিনি তাঁর পেশাগত জীবনের থেকেও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য বেশি চর্চায় থাকেন। সঞ্জয় বর্তমানে ‘ধুরন্ধর’ ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন। ছবিতে সঞ্জয় পাকিস্তানি পুলিশ সুপার চৌধুরী আসলামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর চরিত্রটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। সঞ্জয়ের অভিনয় কেবল ভারতেই নয়, পাকিস্তানেও প্রশংসিত হয়। পাকিস্তানে তাঁর এমনই একজন ভক্ত রয়েছেন। যিনি সঞ্জয়কে একটি মূল্যবান উপহার দিয়েছেন, যার দাম রীতিমতো অবাক করা।

    সঞ্জয় দত্ত সম্প্রতি দুবাইতে পাকিস্তানি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কাশিফ জামিরের সঙ্গে দেখা করেছেন। জামির তাঁর টিকটক ভিডিয়োর জন্য পাকিস্তানে সুপরিচিত। সঞ্জয় দত্তকে তিনি একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপহার দিয়েছেন। তাঁদের সাক্ষাতের সময় কাশিফ সঞ্জয় দত্তকে একটি সোনার জলকরা আইফোন ১৭ এবং একটি অমূল্য ঘড়ি উপহার দেন। তাঁদের সাক্ষাতের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়।

    জানা গিয়েছে, দুবাইতে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বলিউড তারকাকে এই বিলাসবহুল ফোনটি উপহার দিয়েছিলেন। সমাজমাধ্যমে থাকা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, তাঁরা একে অপরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, সাক্ষাতের সময় জমির দত্তকে জড়িয়ে ধরেন, তাঁকে আলিঙ্গন করেন এমনকী গালে চুমুও খান করেন। জমির দত্তকে তাঁর স্ত্রীর জন্যও একটি দামি গয়না উপহার দেন।

    আরও পড়ুন: ফারহার সঙ্গে একসময় খারাপ আচরণ করতেন অক্ষয়! ‘এই ধরণের মানুষ…’, যা বললেন পরিচালক

    কাশিফ জমির তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে অনলাইনে তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রচারের জন্য পরিচিত। এই প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রায়শই বিলাসবহুল গাড়ি, দামি উপহার এবং সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সাক্ষাতের ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যা ভাইরালও হয়।

    সোনার প্রলেপযুক্ত একটি অ্যাপল আইফোন ১৭ এর দাম সাধারণত ১,৮২,৯০০ টাকা থেকে শুরু করে ১,৪৩,০০,০০০ টাকারও বেশি। দাম নির্ভর করে কাস্টমাইজেশনের মাত্রা, ব্যবহৃত সোনার পরিমাণ এবং হীরার মতো মূল্যবান পাথর ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তার উপর। এই বিলাসবহুল সংস্করণগুলি তৃতীয় পক্ষের কাস্টমাইজারদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। ওই ইনফ্লুয়েন্সার ফোনের পিছনে সঞ্জয় দত্ত ও তার বাবা-মা, সুনীল দত্ত এবং নার্গিসের সঙ্গে একটি ছবিও প্রিন্ট করে দিয়েছেন।

