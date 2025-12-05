Sanjay Dutt: ‘আমি মারা যাচ্ছি…’, ড্রাগের নেশায় শেষ হচ্ছিল জীবন, কীভাবে ঘুরে দাঁড়ান সঞ্জয় দত্ত?

Sanjay Dutt: ‘আমি মারা যাচ্ছি…’, ড্রাগের নেশায় শেষ হচ্ছিল জীবন, কীভাবে ঘুরে দাঁড়ান সঞ্জয় দত্ত?
৪০ বছর আগে সঞ্জয়ের জীবনে এসেছিল একটা কালো অধ্যায়। বলিউডে সাফল্যের সঙ্গে কেরিয়ার শুরুর পরও ড্রাগের নেশা সর্বনাশ ডেকে এনেছিল সঞ্জয় দত্তের।
সঞ্জয় দত্তের অতীত সম্পর্কে বেশিরভাগ সিনেপ্রেমীই জানেন। তাঁর জীবন নিয়ে ইতিমধ্যেই 'সঞ্জু' নামে একটি ছবিও তৈরি করেছেন রাজু হিরানি। তাঁর জীবনে অনেক বিতর্ক রয়েছে। নারীসঙ্গী, ড্রাগস, এমনকী দেশদ্রোহীতার অভিযোগ উঠেছিল সঞ্জয় দত্তের নামে।
নার্গিস এবং সুনীল দত্ত পুত্র কেরিয়ারের শুরুতেই মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়েন। এখন একটি পডকাস্টে তিনি এই বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট ছিল, যখন তিনি অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা উচিত। পাশাপাশি পুনর্বাসনে তাঁর সময়টি কীভাবে কেটেছে। সঞ্জয় দত্ত হিমাংশু মেহতার শোতে ছিলেন। যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এখন তাকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে হবে।
অভিনেতা বলেন, ‘একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে নিজেকে দেখলাম এবং আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমি মারা যাচ্ছি। আমার চেহারা অন্যরকম দেখাচ্ছিল। তারপর আমি আমার বাবার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম। তারা আমাকে সাহায্য করেছে এবং আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন যাকে সেই দিনগুলিতে পুনর্বাসনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছিল। আমি দুই বছর পুনর্বাসনে কাটিয়েছি।’
সেই পুনর্বাসনে কী ঘটেছিল?
অভিনেতা বলেন, 'এই দুই বছরে, আমি কাউন্সেলরদের সাথে বাইরে গিয়েছিলাম, হ্রদের ধারে গিয়েছিলাম, বারবিকিউ উপভোগ করেছি। আমি অনেক গল্প করেছি। তিনি সিনেমা নিয়ে কথা বলতেন, সবকিছু নিয়ে কথা বলতেন। আমি ভেবেছিলাম, 'এত বছর আমি কী নষ্ট করছি?' হ্রদ দেখা, বারবিকিউ উপভোগ করা, হাইওয়েতে ম্যারাথন দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, সবই কিছু ছিল। তখন আমি ভাবলাম, এই জীবনটাই আমি চেয়েছিলাম, আমি যা কাটিয়েছি তা নয়। এটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট।' সঞ্জয় দত্ত তরুণ প্রজন্মকে মাদকের নেশার ফাঁদে না পড়ার আবেদন জানান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে চিকিত্সা শেষ হওয়ার পরে তিনি কখনও আবার পুনর্বাসনে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কিনা। অভিনেতার কথায়, ‘কখনই নয়, ৪০ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে। যখন আমি সেই জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমার মনে হয় ওই ব্যক্তি আমি ছিলাম না। আমি জানি না কিভাবে আমি এসব করলাম।’