এক সময় হোটেলে বাসন ধুতেন, এখন তিনি সফল অভিনেতা! বর্তমানে আয় তাঁর কোটিতে, বলুন তো ইনি কে?

    অভিনেতাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে অনেক উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হয়। এখানে এমন একজন অভিনেতার কথা বলা হয়েছে যিনি এক সময় বিনোদন জগৎ থেকে বিরতি নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় কাজ করেছিলেন, এমনকী একটি থালা-বাসন ধোয়ার কাজও করেছিলেন। আন্দাজ করতে পারলেন তিনি কে?

    এখানে যে অভিনেতার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন সঞ্জয় মিশ্র। সঞ্জয়ের কেরিয়ার যখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি মুম্বই ছেড়ে ঋষিকেশে চলে যান। সেখানে তিনি রাস্তার ধারে অমলেট তৈরি করতেন এবং ৫০টি কাপ ধোয়ার জন্য ১৫০ টাকা নিতেন। তাছাড়া, এই সময়ে তাঁর বাবাও মারা যান।

    ইতিমধ্যে, তিনি রোহিত শেট্টির কাছ থেকে ‘অল দ্য বেস্ট’ ছবির জন্য ডাক পান। ছবিতে তার একটি ছোট্ট ভূমিকা ছিল। তবে, পরবর্তীকালে তিনি ২০০ টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেন এবং থিয়েটার প্রযোজনার কাজও করেছিলেন।

    সঞ্জয়ও বেশ কিছুদিন ধরে অভিনয়েই মন দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ‘আঁখো দেখি’, ‘মাসান’, ‘কামিয়াব’, ‘ভাধ’, এবং 'কাদভি' হাওয়া'র মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও, সঞ্জয় 'ভুল ভুলাইয়া ২', ‘ভুল চুক মাফ’, ‘সন অফ সর্দার’ এবং ‘হীর এক্সপ্রেস’-এর মতো অনেক হিট ছবিতে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সঞ্জয়ের মোট সম্পদের কথা বলতে গেলে, রিপোর্ট অনুসারে, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪৯ কোটি টাকা। এদিকে, সঞ্জয় মিশ্র সম্প্রতি মাধ দ্বীপে ৪.৯৫ কোটি টাকায় একটি সমুদ্রমুখী ফ্ল্যাট কিনেছেন। তিনি স্ট্যাম্প ডিউটি ​​বাবদ প্রায় ২৮.৫ লক্ষ এবং রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ প্রায় ৩০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি এখন কার্তিক আরিয়ান এবং আয়ুষ্মান খুরানার প্রতিবেশী।

