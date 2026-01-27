'অনেক দেরি হয়ে গেল...', সতীশের মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মান নিয়ে যা বললেন ‘সারাভাই’ নির্মাতারা
গত ২৫ জানুয়ারি পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা ঘোষণা করা হয় যার মধ্যে পাঁচজন পদ্মবিভূষণ, ১৩ জন পদ্মভূষণ এবং ১১৩ জন পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। এই তালিকায় রয়েছেন প্রয়াত অভিনেতা সতীশ শাহের নাম। জীবদ্দশায় দর্শকদের যেভাবে তিনি আনন্দে দিয়েছেন তার জন্যই এই পুরস্কার দেওয়া হল তাঁকে।
তবে মৃত্যুর পর পদ্মশ্রী পুরস্কারে সতীশ শাহকে সম্মানিত করার প্রসঙ্গে সোমবার হ্যাটস অফ প্রোডাকশন একটি পোস্ট করেছেন যেখানে তারা লিখেছেন, কি অদ্ভুত! বহু বছর আগে এটা হওয়ার কথা ছিল। সারা ভাইয়ের একটি সমাবেশে এই বিষয়টি নিয়েই বহু বছর আগে কথা বলা হয়েছিল। সেই দিন এলো কিন্তু অনেকটা দেরি করে।
সারাভাই নির্মাতারা আরও লিখেছেন, একটি গোটা প্রজন্মকে তিনি আজন্ম বিনোদন দিয়ে গিয়েছেন। সারাভাইয়ের মাধ্যমে এমন একটি চরিত্র তৈরি করেছিলেন, যে সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। আজ গোটা সারাভাই পরিবার সতীশ শাহের জন্য গর্বিত। আপনি সম্মান গ্রহণের জন্য আজ এখানে নেই, কিন্তু আপনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবেন।
এই পোষ্টের কমেন্ট বক্সে সতীশ শাহের একাধিক অনুরাগীরা কমেন্ট করেছেন। একজন লিখেছেন, অনেক আগেই এটা পাওয়া উচিত ছিল। আপনি সর্বদা আমাদের মনে থেকে যাবেন। অন্য একজন লিখেছেন, সত্যিই ভীষণ ভালো মুহূর্ত। তৃতীয় একজন লিখেছেন, আপনি থাকলে সব থেকে খুশি হতেন আপনাকে ভীষণ মিস করছি।