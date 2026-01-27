Edit Profile
    'অনেক দেরি হয়ে গেল...', সতীশের মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মান নিয়ে যা বললেন ‘সারাভাই’ নির্মাতারা

    গত ২৫ জানুয়ারি পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা ঘোষণা করা হয় যার মধ্যে পাঁচজন পদ্মবিভূষণ, ১৩ জন পদ্মভূষণ এবং ১১৩ জন পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। এই তালিকায় রয়েছেন প্রয়াত অভিনেতা সতীশ শাহের নাম। জীবদ্দশায় দর্শকদের যেভাবে তিনি আনন্দে দিয়েছেন তার জন্যই এই পুরস্কার দেওয়া হল তাঁকে।

    Published on: Jan 27, 2026 1:10 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সতীশের পদ্মশ্রী সম্মান নিয়ে যা বললেন সারাভাই নির্মাতা
    তবে মৃত্যুর পর পদ্মশ্রী পুরস্কারে সতীশ শাহকে সম্মানিত করার প্রসঙ্গে সোমবার হ্যাটস অফ প্রোডাকশন একটি পোস্ট করেছেন যেখানে তারা লিখেছেন, কি অদ্ভুত! বহু বছর আগে এটা হওয়ার কথা ছিল। সারা ভাইয়ের একটি সমাবেশে এই বিষয়টি নিয়েই বহু বছর আগে কথা বলা হয়েছিল। সেই দিন এলো কিন্তু অনেকটা দেরি করে।

    আরও পড়ুন: ‘যে মানুষটা বুঝেছিলেন...’,পদ্মশ্রী সম্মান পেয়ে ঋতুপর্ণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রসেনজিতের

    সারাভাই নির্মাতারা আরও লিখেছেন, একটি গোটা প্রজন্মকে তিনি আজন্ম বিনোদন দিয়ে গিয়েছেন। সারাভাইয়ের মাধ্যমে এমন একটি চরিত্র তৈরি করেছিলেন, যে সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। আজ গোটা সারাভাই পরিবার সতীশ শাহের জন্য গর্বিত। আপনি সম্মান গ্রহণের জন্য আজ এখানে নেই, কিন্তু আপনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবেন।

    এই পোষ্টের কমেন্ট বক্সে সতীশ শাহের একাধিক অনুরাগীরা কমেন্ট করেছেন। একজন লিখেছেন, অনেক আগেই এটা পাওয়া উচিত ছিল। আপনি সর্বদা আমাদের মনে থেকে যাবেন। অন্য একজন লিখেছেন, সত্যিই ভীষণ ভালো মুহূর্ত। তৃতীয় একজন লিখেছেন, আপনি থাকলে সব থেকে খুশি হতেন আপনাকে ভীষণ মিস করছি।

    আরও পড়ুন: প্রথমবার ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’- এর মঞ্চে এলেন স্বস্তিকা, বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে টিকটিকি ধরালেন রচনা!

    প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২৫ অক্টোবর আচমকা বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান অভিনেতা। অভিনেতার এই মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে যায় গোটা বিনোদন দুনিয়া।

