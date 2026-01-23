কেউ ভিক্টোরিয়ায়, কেউ আবার বন্ধুর বাড়িতে, সরস্বতী পুজায় বিশেষ সাজ তারকাদের

Edit Profile
    তারকা হোক বা সাধারণ মানুষ সরস্বতী পুজোর সঙ্গে একটা আলাদাই সম্পর্ক রয়েছে যে কোন মানুষের। এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক অনেক ভালো সময়, এমন অনেক স্মৃতি যা হয়তো কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। কাজের ফাঁকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও এই সরস্বতী পুজো এলেই যেন মনে পড়ে যায় ছোটবেলার কথা।

    Published on: Jan 23, 2026 5:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সরস্বতী পুজোয় একদম অন্যরকম ভাবে সেজেছেন অভিনেত্রী কৌশানি চক্রবর্তী। একটি সাদামাটা হলুদ লাল রঙের শাড়িতে সেজেছেন তিনি। ন্যূনতম গয়না চোখে রোদ চশমা সবকিছু মিলিয়ে যেন অভিনেত্রীর থেকে চোখ সরানো দায়।

    বন্ধুর বাড়িতে সরস্বতী পুজো কাটান নুসরত জাহান। এই দিন স্বামী সন্তানকে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে পুজোয় অংশগ্রহণ করেন তিনি। সরস্বতী পুজোয় মা সরস্বতীর সামনে হালকা হলুদ রঙের শাড়িতে সেজে ছবি তোলেন তিনি। হলুদ রঙে সাজেন যশ এবং ইশান।

    সরস্বতী পুজো উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ঘুরতে যান ইমন চক্রবর্তী। হলুদ নয় বরং একটি দুধে আলতা রঙের শাড়ি পরে স্বামীর সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে দেখা যায় সঙ্গীতশিল্পীকে। ভিক্টোরিয়ার সুসজ্জিত লনের সামনে ছবি তোলেন এই তারকা জুটি।

    সরস্বতী পুজোয় একদম অন্যরকম সাজে সেজে থাকতে দেখা যায় শ্বেতা এবং রুবেলকে। এই দিন রুবেলের একটি সাদা রঙের শার্ট পরেছিলেন এবং শ্বেতা পরেছিলেন একটি নীল রঙের কুর্তি। গাড়ি করে লং ড্রাইভে যেতে দেখা যায় এই তারকা জুটিকে।

    সরস্বতী পুজোয় হলুদ রঙের পাঞ্জাবি ও লাল রঙের ধুতিতে সেজেছিলেন জিতু কমল। এবং পায়ে স্নিকারস পরে অভিনেতাকে দেখতে লাগছিল এক্কেবারে অনবদ্য। সরস্বতী পুজোয় একদম সাদামাটা ভাবে সেজেছিলেন অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়াও। হলুদ পাড় ও ছাই রংয়ের শাড়িতে সেজেছিলেন অভিনেত্রী।

    বাগদেবীর আরাধনার দিন একটি কমলা রঙের শাড়িতে সেজে ছিলেন মনামী ঘোষ। হাতে এক থালা কুল নিয়ে পোজ দিয়ে ছবি তুলতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। ঋতাভরী চক্রবর্তীও এইদিন সেজেছিলেন লাল রঙা শাড়িতে। ইশা এইদিন সেজেছিলেন একটি অফ হাইট শাড়িতে। নিজের বাড়ির পূজোয় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় অপরাজিতা এবং দেবাদৃতা বসুকে।

