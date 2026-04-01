Ankana Dey Birthday: ‘এমন জন্মদিন কারো না হয়…’! লিখলেন সারেগামাপা-খ্যাত ‘শিসপ্রিয়া’ অঙ্কনা, কী হয়েছে?

Ankana Dey Birthday: ‘এমন জন্মদিন কারো না হয়…’! লিখলেন সারেগামাপা-খ্যাত ‘শিসপ্রিয়া’ অঙ্কনা, কী হয়েছে?
বয়সে অনেকটাই ছোট অঙ্কনা দে। তাই গানের পাশাপাশি লেখাপড়াটাও চলছে পুরোদমে। নিজের জন্মদিনে কী পোস্ট করলেন এই খুদে?
সারেগামাপা দিয়ে নজর কেড়েছিলেন অঙ্কনা দে। শুধু নিজের গান দিয়ে নয়, সুরে সুরে শিস দেওয়ার অসাধারণ প্রতিভার জন্য, নাম রাখা হয় শিসপ্রিয়া। বয়সে অনেকটাই ছোট, তাই গানের পাশাপাশি লেখাপড়াটাও চলছে পুরোদমে। তবে তারই মাঝে বড্ড মনখারাপ খুদের। কারণ? জন্মদিনের পরের দিনই যে পরীক্ষা। আর তাই এই বিশেষ দিনেও বসতে হয়েছে বইখাতা নিয়ে।
অঙ্কনা একটা ছবি শেয়ার করে নেন। যেখানে দেখা যায় মন দিয়ে লেখাপড়ায় ব্যস্ত তিনি। সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা, ‘এরকম বার্থডে কারুর না হোক। আর ভালো লাগে না। জন্মদিনের সবচেয়ে বাজে উপহার। কার কী দুশমনি আছে আমার সাথে, কেন এরকম হয়??? এখন হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না…’!
শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছে নেটপাড়া। সঙ্গে অঙ্কনাকে মনদিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছে নেটপাড়া। একজন লেখেন, ‘মন খারাপ করিস না। সব ভালো হবে। আজকের দিনে মন খারাপ করতে নেই। দেখবি, ভালো পরীক্ষাই হবে। তারপর, আবার গান চলবে। ভালো থাকিস মা, সুস্থ থাকিস।’ আরেকজন লেখেন, ‘শুধু অমন মধুর করে গান গাইলেই তো হবে না মামণি, পড়াশোনাটা অন্তত একটা নির্দিষ্ট মান অবধি করতেই হবে। ভালো করে পড় আর পরীক্ষা দে।’
নিজের জন্মদিনের দিন অঙ্কনা লিখেছিলেন, ‘নাও ফাইনালি… আজকে সেই দিন, যেদিন আমি, মানে আমার মা আর বাবার ডায়মন্ড, এই পৃথিবীতে প্রথম পা রেখেছিলাম… ও না, জন্মেই পা তো আর রাখতে পারিনি… তবে প্রথমবার কেঁদেছিলাম বলতে পারো, এই পৃথিবীতে প্রথম আমার আবির্ভাব হয়েছে… আজ থেকে বেশ অনেক অনেক বছর আগে… সেই ডায়নাসর এর যুগে। যাই হোক, হ্যাপি বার্থডে টু মি। দ্য কুইন। আমার বার্থডের গিফ্ট কোথায়? কেউ তো গিফ্ট দাও আমাকে।’ এমনকী পয়লা এপ্রিল বুধবার ফেসবুকে পোস্ট করে অঙ্কনা জানান যে, তাঁর পরীক্ষা শুরু হয়েছে আজ থেকে।
দেবের শহর ঘাটালের মেয়ে অঙ্কনা দে। বয়স তাঁর মাত্র ১০। ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। সারেগামাপা-র খ্যাতির পর, আজকাল হামেশাই স্টেজ শো করতে দেখা যায় অঙ্কনাকে। এমনকী, নেটিজেনদের থেকে ভরে ভরে ভালোবাসাও পায় এই খুদে।
