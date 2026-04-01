    Ankana Dey Birthday: ‘এমন জন্মদিন কারো না হয়…’! লিখলেন সারেগামাপা-খ্যাত ‘শিসপ্রিয়া’ অঙ্কনা, কী হয়েছে?

    বয়সে অনেকটাই ছোট অঙ্কনা দে। তাই গানের পাশাপাশি লেখাপড়াটাও চলছে পুরোদমে। নিজের জন্মদিনে কী পোস্ট করলেন এই খুদে?

    Apr 1, 2026, 12:48:06 IST
    By Tulika Samadder
    সারেগামাপা দিয়ে নজর কেড়েছিলেন অঙ্কনা দে। শুধু নিজের গান দিয়ে নয়, সুরে সুরে শিস দেওয়ার অসাধারণ প্রতিভার জন্য, নাম রাখা হয় শিসপ্রিয়া। বয়সে অনেকটাই ছোট, তাই গানের পাশাপাশি লেখাপড়াটাও চলছে পুরোদমে। তবে তারই মাঝে বড্ড মনখারাপ খুদের। কারণ? জন্মদিনের পরের দিনই যে পরীক্ষা। আর তাই এই বিশেষ দিনেও বসতে হয়েছে বইখাতা নিয়ে।

    অঙ্কনা দে।

    অঙ্কনা একটা ছবি শেয়ার করে নেন। যেখানে দেখা যায় মন দিয়ে লেখাপড়ায় ব্যস্ত তিনি। সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা, ‘এরকম বার্থডে কারুর না হোক। আর ভালো লাগে না। জন্মদিনের সবচেয়ে বাজে উপহার। কার কী দুশমনি আছে আমার সাথে, কেন এরকম হয়??? এখন হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না…’!

    শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছে নেটপাড়া। সঙ্গে অঙ্কনাকে মনদিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছে নেটপাড়া। একজন লেখেন, ‘মন খারাপ করিস না। সব ভালো হবে। আজকের দিনে মন খারাপ করতে নেই। দেখবি, ভালো পরীক্ষাই হবে। তারপর, আবার গান চলবে। ভালো থাকিস মা, সুস্থ থাকিস।’ আরেকজন লেখেন, ‘শুধু অমন মধুর করে গান গাইলেই তো হবে না মামণি, পড়াশোনাটা অন্তত একটা নির্দিষ্ট মান অবধি করতেই হবে। ভালো করে পড় আর পরীক্ষা দে।’

    নিজের জন্মদিনের দিন অঙ্কনা লিখেছিলেন, ‘নাও ফাইনালি… আজকে সেই দিন, যেদিন আমি, মানে আমার মা আর বাবার ডায়মন্ড, এই পৃথিবীতে প্রথম পা রেখেছিলাম… ও না, জন্মেই পা তো আর রাখতে পারিনি… তবে প্রথমবার কেঁদেছিলাম বলতে পারো, এই পৃথিবীতে প্রথম আমার আবির্ভাব হয়েছে… আজ থেকে বেশ অনেক অনেক বছর আগে… সেই ডায়নাসর এর যুগে। যাই হোক, হ্যাপি বার্থডে টু মি। দ্য কুইন। আমার বার্থডের গিফ্ট কোথায়? কেউ তো গিফ্ট দাও আমাকে।’ এমনকী পয়লা এপ্রিল বুধবার ফেসবুকে পোস্ট করে অঙ্কনা জানান যে, তাঁর পরীক্ষা শুরু হয়েছে আজ থেকে।

    দেবের শহর ঘাটালের মেয়ে অঙ্কনা দে। বয়স তাঁর মাত্র ১০। ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। সারেগামাপা-র খ্যাতির পর, আজকাল হামেশাই স্টেজ শো করতে দেখা যায় অঙ্কনাকে। এমনকী, নেটিজেনদের থেকে ভরে ভরে ভালোবাসাও পায় এই খুদে।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

