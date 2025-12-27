Edit Profile
    Ankita Bhattacharya: অঙ্কিতাকে উপহারে মুড়ে দিলেন প্রেমিক! গানের জগতের কে মন চুরি করল সারেগামাপা জয়ীর?

    Ankita Bhattacharya: বছর শেষের আনন্দে মাতোয়ারা অঙ্কিতা। মনের মানুষ উপহারে মুড়ে দিলেন গায়িকাকে। অঙ্কিতার বয়ফ্রেন্ডকে চেনেন? 

    Published on: Dec 27, 2025 4:53 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বাংলার গানের দুনিয়ার পরিচিত নাম অঙ্কিতা ভট্টাচার্য। সারেগামাপা জয়ী এই শিল্পীর ভক্ত সংখ্যা অগুণতি। গানের পাশাপাশি গায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও উঁকিঝুঁকি কম নয়। কদিন আগেই সূর্য কুমার যাদবের সঙ্গে সেলফি পোস্ট করে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন অঙ্কিতা। এবার মনের মানুষের দেওয়া উপহারের ডালি সাজিয়ে দিলেন ছবি। একই সঙ্গে উস্কে দিলেন বিতর্ক। অঙ্কিতার জন্মদিন কবে?

    অঙ্কিতাকে উপহারে মুড়ে দিলেন প্রেমিক! সারেগামাপা জয়ীর মনের মানুষকে চেনেন?
    অঙ্কিতাকে উপহারে মুড়ে দিলেন প্রেমিক! সারেগামাপা জয়ীর মনের মানুষকে চেনেন?

    বছর শেষে হঠাৎ করেই জন্মদিনের কেক কাটার ছবি দিলেন গায়িকা। যদিও মার্চের ২৮ তারিখ জন্মদিন সেলিব্রেট করেন অঙ্কিতা। ছবি দিতেই সোশ্য়ালে শুভেচ্ছার বন্যা, পরে সাফাই দিয়ে গায়িকা লেখেন, ‘আজ কিন্তু আমার জন্মদিন নয়, এমনি ক্রিসমাস সেলিব্রেশন’। যদিও সেই ছবি চোখ টানল একদম অন্য় কারণে। বিশেষ মানুষ উপহারে মুড়ে দিয়েছেন অঙ্কিতাকে।

    গিটারের উপর রাখা লাল গোলাপ, অসংখ্য চকোলেট, ডার্ক চকোলেট, ওয়েফার, রয়ছে গায়িকার পছন্দসই ঝোলা কানের দুল এবং চাবির রিং। হাসিমুখে ক্য়ামেরার দিকে তাকিয়ে পোজ দিচ্ছেন অঙ্কিতা। এই ছবির ক্য়াপশনে গায়িকা লিখেছেন, ‘উপহার… উপহার… উপহার… এমনি এমনি গিফট পেলাম। ছবি তুলেছে- ভালোবাসা উজান মণ্ডল। আজকে কিন্তু আমার জন্মদিন নয়’।

    হ্য়াঁ, অঙ্কিতার ভালোবাসার নাম উজান। দীর্ঘদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন দুজনে। উজান মণ্ডল অঙ্কিতার ব্যান্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ড্রাম বাজান তিনি। শুধু মঞ্চে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও উজান তাঁর সঙ্গী।

    উজানের সঙ্গে অঙ্কিতা
    উজানের সঙ্গে অঙ্কিতা

    সঙ্গীতের আদান-প্রদানের ফাঁকেই নাকি মন দেওয়া-নেওয়াটাও সেরে ফেলেছেন দুজনে। একটা সময় সারেগামাপা খ্য়াত রাহুল দত্তর সঙ্গে নাকি সম্পর্ক ছিল অঙ্কিতা! বন্ধুত্ব সারেগামাপা-র সেটেই। প্রকাশ্যে প্রেমের কথা স্বীকার না করলেও শো শেষ হওয়ার পরেও একাধিক প্রোজেক্টে একসঙ্গে দেখা মিলেছে দুজনের। তবে সেই সম্পর্কের পাঠ চুকেছে আগেই। অঙ্কিতার মন এখন উজান টানে ভেসে চলেছে।

    গোবরডাঙার মেয়ে অঙ্কিতা জি বাংলার গানের রিয়ালিটি শো জিতে হইচই ফেলেছিল। প্রতিষ্ঠিত প্লে-ব্যাক গায়িকা হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি। রথীজিৎ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সঙ্গীত শিখেছেন গায়িকা। গানের পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন সমান তালে। এখন গ্র্যাজুয়েশনের ছাত্রী অঙ্কিতা। গান প্রথম ভালোবাসা হলেও পড়াশোনার ব্যাপারেও খুব সিরিয়াস অঙ্কিতা।

