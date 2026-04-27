Aratrika Sinha: দীপ্সিতা-মীনাক্ষীর প্রচারে ‘খুদে কমরেড’, দুই নেত্রীর মধ্যে কে বেশি প্রিয় আরাত্রিকার?

Aratrika Sinha: দীপ্সিতা-মীনাক্ষীর প্রচারে ‘খুদে কমরেড’, দুই নেত্রীর মধ্যে কে বেশি প্রিয় আরাত্রিকার?
মীনাক্ষী দিদির কাছে আদুরে বকা থেকে অভ্যস্থ। ভোট দেওয়ার বয়স হয়নি, তবে ভোটপ্রচারে আছেন আরাত্রিকা।
লাল আবির আর ইনকিলাবি স্লোগানের মাঝে একরত্তি মেয়ে। হাতে মাইক নিয়ে যখন সে গেয়ে ওঠে— “আমরা শুনেছি ওই মাভৈঃ বাণী...”, তখন সভাস্থলে পিনপতন নীরবতা। বামেদের নির্বাচনী প্রচারে এখন সবথেকে বড় ‘সারপ্রাইজ প্যাকেজ’ হলো খুদে শিল্পী আরাত্রিকা সিনহা। বিরাটী থেকে উত্তরপাড়া— বাম প্রার্থীদের হয়ে প্রচারের ময়দান কাঁপাচ্ছে এই খুদে বামপন্থী। অথচ এখনও তাঁর ভোটদানের বয়স হয়নি, নেই ভোটার কার্ড। বয়স সবে ১৬ কী ১৭!
দীপ্সিতার প্রচারে সুরের জাদু:
উত্তর দমদম কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের সমর্থনে সম্প্রতি একটি সভায় যোগ দিয়েছিল আরাত্রিকা। সেখানে আরাত্রিকার গানে অভিভূত সকলে। দীপ্সিতার মতো তরুণী নেত্রীর প্রচারে আরাত্রিকার এই উপস্থিতি তরুণ প্রজন্মের ভোটারদের মধ্যেও বেশ সাড়া ফেলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই গানের ভিডিও এখন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।
সেরার সেরা মীনাক্ষী:
দীপ্সিতার হয়ে প্রচার করলেও, আরাত্রিকার সবথেকে প্রিয় নেত্রী কিন্তু মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষীর হয়ে প্রচারে যখন সে সামিল হয়, তখন তার চোখেমুখে ধরা পড়ে এক অন্যরকম আনন্দ। আরাত্রিকার কথায়, মীনাক্ষী দিদির লড়াই তাকে অনুপ্রেরণা দেয়। উত্তরপাড়ার মিছিলে মীনাক্ষীর হাত ধরে হাঁটা থেকে শুরু করে মঞ্চে ভাষণ দেওয়া— খুদে কমরেডের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল চোখে পড়ার মতো।
মীনাক্ষী-দীপ্সিতারদের বড্ড আদুরে আরাত্রিকা। কিন্তু মীনাক্ষীদি বড় প্রিয় তার। সৃজন, দীপ্সিতা, মীনাক্ষীর মধ্যে একজনকে ভোট দিতে হলে কাকে দেবেন আরাত্রিকা? এক সাক্ষাৎকারে গায়িকার জবাব ছিল, ‘আমি বোধহয় মীনাক্ষীদিকেই দেবো।’
তৈরি হচ্ছে আগামীর লড়াই:
কেবল গান নয়, ছোটবেলা থেকেই বামপন্থী আদর্শের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে আরাত্রিকার। রাজনীতি সচেতন এই খুদে শিল্পীর পরিবারও বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। ‘খুদে কমরেড’ সম্বোধনে আপত্তি নেই তাঁর। বামপন্থার আদর্শ বুকে নিয়েই বড় হচ্ছে সে। তবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে তাঁর গানের গলার প্রশংসা করছেন অনেকেই। নেটিজেনদের একাংশের মতে, আগামী দিনে হয়তো রাজনীতির ময়দানে বা সাংস্কৃতিক মঞ্চে আরাত্রিকা হয়ে উঠবে বড় কোনও মুখ।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More