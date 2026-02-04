Sayamh Paul: সুরেলা জীবনের নতুন অধ্যায়! সাত পাকে বাঁধা পড়লেন সারেগামাপা খ্যাত সয়ম, পাত্রী কে?

জীবনের এক নতুন সুরে বাঁধা পড়লেন জি বাংলা 'সারেগামাপা' খ্যাত জনপ্রিয় গায়ক সয়ম। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা সুস্মিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। দিদি নম্বর ওয়ানের নিয়মিত মুখ সয়ম নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি শেয়ার করে জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের কথা ঘোষণা করেছেন।
বিয়ের ছবি শেয়ার করে সয়ম লিখেছেন, ‘কিছু গল্প চিরকাল খোদাই করে রাখার জন্য তৈরি হয়। আপনাদের ভালোবাসা, প্রার্থনা এবং আশীর্বাদের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’ জীবনসঙ্গিনী সুস্মিতার উদ্দেশ্যে তিনি আরও যোগ করেন, ‘তুমিই আমার ঘর, আমার শান্তি এবং আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চ।’
শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লাল বেনারসি আর সোনার গয়নায় সুস্মিতা সেজেছেন একদম সাবেকি বাঙালি কনে হিসেবে। অন্যদিকে সয়মের পরনে ছিল ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর মাথায় টোপর। শুভদৃষ্টি থেকে মালাবদল— প্রতিটি মুহূর্তেই এই জুটির হাসিমুখে ধরা পড়েছে গভীর ভালোবাসা। বিয়ের মণ্ডপে তাঁদের রসায়ন দেখে অনুরাগীরাও শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বিয়েতে হাজির ছিলেন সয়মের বন্ধু, গায়ক সুপ্রতিম ভট্টাচার্য।
সয়ম ছোটপর্দার পরিচিত মুখ হওয়ায় দিদি নম্বর ওয়ান পরিবার এবং সঙ্গীত জগতের অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁদের বিয়েতে হাজির ছিলেন। ‘সারেগামাপা’-এর মঞ্চ থেকে শুরু করে বর্তমানে বাংলা গানের জগতে নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন সয়ম। এবার বাস্তব জীবনেও সুস্মিতার সঙ্গে একটি সুন্দর যুগলবন্দি শুরু করলেন তিনি।
News/Entertainment/Sayamh Paul: সুরেলা জীবনের নতুন অধ্যায়! সাত পাকে বাঁধা পড়লেন সারেগামাপা খ্যাত সয়ম, পাত্রী কে?