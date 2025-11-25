Edit Profile
    Antara Mitra Wedding: আজ রাতে সাত পাক ঘুরবেন সারেগামাপা-র বিচারক, কার গলায় মালা দেবেন অন্তরা মিত্র?

    Antara Mitra Wedding: রং দে তু মোহে গেরুয়া….ভালোবাসা পূর্ণতা পাচ্ছে অন্তরা মিত্রের। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজকুটীরে বসছে গায়িকার বিয়ের আসর। 

    Published on: Nov 25, 2025 2:49 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    মালাবদল হবে আজ রাতে! মঙ্গলবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা তথা জি বাংলা সারেগামাপা-র বিচারক অন্তরা মিত্র। কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন রাজকুটীরে বসেছে বিয়ের আসর। সাজোসাজো রব এই বিয়ে ঘিরে। পরিবার ও কাছের বন্ধুদের নিয়েই বিয়ের পর্ব সারছেন গেরুয়া খ্যাত গায়িকা।

    আজ সাত পাক ঘুরবেন সারেগামাপা-র বিচারক, কার গলায় মালা দেবেন অন্তরা মিত্র?
    নিয়ম মেনে সোমবার মিটেছে আর্শীবাদ পর্ব এবং আইবুড়ো ভাত। এখন প্রশ্ন হল কার গলায় মালা দিচ্ছেন অন্তরা। হবু বরের নাম শৌর্য। গানের জগতের সঙ্গে কোনও যোগ নেই তাঁর। আইটি জগতের মানুষ তিনি। কাজের সূত্রে থাকেন বেঙ্গালুরুতে। বিগত বেশি কয়েক মাস ধরে প্রেম পর্ব চলার পর অবশেষে সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অন্তরা।

    আর্শীবাদ থেকে আইবুড়ো ভাত কিংবা বিয়ের সকালে অধিবাসের সাজ- সবেতেই সাবেকি সাজে পাওয়া গেল অন্তরাকে। ছিমছাম সাজ কিন্তু ভরপুর বাঙালিয়ানা।

    অন্তরার আইবুড়ো ভাত
    বিয়ের সকালে লাল পাড় সাদা শাড়িতে ধরা দিলেন অন্তরা। মাথায় শোলার মুকুট। গায়ে সোনার গয়না। হাতে শাঁখা-পলা। বরের বাড়ি থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসতেই নিজে বেরিয়ে আসেন বাইরে। সবটা তদারকি করলেন স্বয়ং কনে।

    জানা গিয়েছে, বিয়ের পরেই দুজনে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে যাবেন তাই আপাতত জি বাংলার পর্দায় অন্তরাকে দেখতে পাওয়া যাবে না বেশ কিছুদিন। বিয়ে, রিসেপশন এবং মধুচন্দ্রিমা ছেড়ে আবার তিনি ফিরে আসবেন সারেগামাপা-এর মঞ্চে।

    উল্লেখ্য, অন্তরা মিত্রর উত্থান ইন্ডিয়ান আইডল রিয়ালিটি শো-এর হাত ধরে। মছলন্দপুরের মেয়ে তিনি, এরপর দীর্ঘদিন মুম্বইতে স্ট্রাগল করেছেন। প্রীতমের হাত ধরেই প্লেব্যাক গানের দুনিয়ায় উত্থান তাঁর। পরবর্তীতে বলিউডে ‘শাড়ি কা ফলস সা’ থেকে ‘গেরুয়া’র মতো জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। অরিজিৎ সিং-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে। হালে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে চর্চিত গান কিশোরীতে রথীজিৎ-এর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন অন্তরা। এদিন রাতে অন্তরার বিয়েতে ইন্ডাস্ট্রির কোন তারকারা হাজির থাকেন, সেই দিকে নজর থাকবে।

